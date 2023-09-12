Hasan Can Kaya, öğretmenin boşanma nedenini duyunca dayanamadı: Ya... gibi bir erkek topluluğuyuz, gıdım gıdım dik durmaya çalışıyorsunuz

Hasan Can Kaya'nın geniş kitlelere ulaştığı 'Konuşanlar', yeni sezonuyla izleyicilerle buluştu. Exxen'de yayınlanan programda okul öncesi öğretmeni Esra'nın yaşadıkları ünlü sunucuyu duygulandırdı.

Mart ayında boşandığını söyleyen Esra öğretmen, süreci şöyle anlattı:

"Evde iki yabancı gibi yaşamaya başlamıştık, ben de bana iyi gelen ne varsa onu yapıyordum, senin bir bölümün vardı bir gece onu izlerken çok eğlendim. Gülmek için evde seni izliyordum. O da bundan rahatsız olmuş herhalde ertesi gün izleyecektim üyeliği silmiş. Sinirlendim yenisini yaptım, senin sesini duyduğu anda gelip televizyonu kapattı, 'yasak, eğlenmeyeceksin' dedi. Ben de o gün boşanmaya karar verdim. Hatta boşanacağım gün de bilet alıp Hasan Can'a gideceğim diyerek yemin ettim."

Hasan Can Kaya ise bu sözler karşısında "bir alkış" diyerek bağırarak "Helal olsun valla çok mutlu oldum" dedi ve genç kadına sarıldı.

Kaya konuşmasının devamında "Y... gibi bir erkek topluluğuyuz böyle böyle gıdım gıdım dik durmaya çalışıyorsunuz" ifadesini kullandı.