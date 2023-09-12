Eylül ayında tüketilmesi gereken balıklar! Faydaları da çok fazla...

Palamut: Eylül ayında palamut balıklarının en lezzetli olduğu dönemdir. Palamut, omega-3 yağ asitleri, protein, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Kalp ve damar sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını korur.



Lüfer: Lüfer, Eylül ayında palamuttan sonra en lezzetli olan balıklardan biridir. Lüfer, omega-3 yağ asitleri, protein, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Kalp ve damar sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemik sağlığını korur.



Sardalya: Sardalya, Eylül ayında çok lezzetli ve bol bulunan bir balıktır. Sardalya, omega-3 yağ asitleri, protein, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Kalp ve damar sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemik sağlığını korur.



İstavrit: İstavrit, Eylül ayında çok lezzetli ve bol bulunan bir balıktır. İstavrit, omega-3 yağ asitleri, protein, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Kalp ve damar sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemik sağlığını korur.



Kılıç balığı: Kılıç balığı, Eylül ayında çok lezzetli ve bol bulunan bir balıktır. Kılıç balığı, omega-3 yağ asitleri, protein, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Kalp ve damar sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemik sağlığını korur.



Eylül ayında taze ve bol miktarda bulunan balıkları tüketmek, sağlığınız için oldukça faydalıdır. Bu balıklar, omega-3 yağ asitleri, protein, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Bu sayede kalp ve damar sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kemik sağlığını korur, cilt sağlığını destekler ve göz sağlığını korur.

Eylül ayında balıkları, ızgara, fırın, buğulama, kağıt kebabı, pilaki gibi çeşitli yöntemlerle pişirebilirsiniz.

İstavrit Fırında Nasıl Pişirilir?



Balıkları güzelce ayıklayıp yıkayın. Daha sonra zeytinyağı ve tuz ile marine edin ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Balıkların dış kısmını mısır ununa bulayın ve fırın tepsisine dizin.

Üzerine tekrardan zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında ortalama 20-25 dakika kadar pişirin.

Bu adımlar sayesinde balıklarınız kurumayacak ve çıtır çıtır olacaktır.

Sardalya Nasıl Pişirilir?



Fırınlama Yöntemi:



Sardalyayı, yağsız bir şekilde pişirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntem fırınlamaktır. Baharatlarla marine edilen sardalya, yağlı kağıdın üzerine aralıklı olacak şekilde dizilir. İsteğe göre soğan, limon dilimleri ve maydanoz ilave edilir. 200 dereceli fırında içi yumuşayıp dışı kızarana kadar, yaklaşık 30 dakika, pişirilir. Pişen balıklar, sıcak sıcak servis edilir.

Izgara Yöntemi:



Sardalya, mangal ve ızgara için de ideal bir balık türüdür. Sardalyaları ızgara dizdikten sonra üzerinde zeytinyağı ve limon suyu gezdirin. Önlü arkalı bir şekilde pişirdikten sonra soğan ve maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz. Izgara yöntemiyle sardalyaları, yaklaşık 20 dakikada pişirebilirsiniz.

Kızartma Yöntemi:



En çok tercih edilen yöntemlerden biri de kızartma yöntemidir. Ancak sardalyayı pişirmek için, mutlaka yapışmaz yüzeyli tava kullanılmalıdır. Ayrıca kılçıksız sardalya alarak, işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Sardalya kızartma için, öncelikle mısır ununa sevdiğiniz baharatları ekleyerek karıştırın. Balıkları bu karışıma batırdıktan sonra, zeytinyağı eklenmiş tavada önlü arkalı bir şekilde kızartın. İki tarafı da piştikten sonra, kağıt havlu üzerinde bekleterek fazla yağını süzdürebilirsiniz.