Şimdiye dek denemediğiniz en lezzetli menemen tarifi! Çok daha doyurucu oluyor

Patatesli menemen son dönemin en iyi tarifleri arasında yer alıyor! Peki ama nasıl yapılıyor?

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Şimdiye dek denemediğiniz en lezzetli menemen tarifi! Çok daha doyurucu oluyor

Menemen, yumurta, biber, domates ve isteğe bağlı olarak soğan kullanılarak yapılan bir Türk yemeğidir. İlk kez mübadele ile İzmir'in Menemen ilçesine gelen Girit Türkleri tarafından yapılmıştır ve adını ilçeden almaktadır.

EN FARKLI MENEMEN TARİFİ

Patatesli menemen tarifi deneyenler bilir ki, lezzeti gerçekten muhteşemdir. Ancak, bugün sizlere daha önce denemediğiniz bir menemen tarifi sunuyoruz. Bu tarif, sadece lezzetiyle değil, doyuruculuğuyla da öne çıkıyor.

Patatesli menemen tarifi için gerekli malzemeler şöyle:

Şimdiye dek denemediğiniz en lezzetli menemen tarifi! Çok daha doyurucu oluyor - Resim : 1

- 4 adet orta boy domates
- 2 adet orta boy patates
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı biber
- 1 adet soğan
- 4 diş sarımsak
- 4 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber

Yapılışı:

1. Domatesleri rendeleyin ve kenara alın.
2. Patatesleri soyup küp şeklinde doğrayın.
3. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.
4. Yeşil ve kırmızı biberleri küçük parçalar halinde kesin.
5. Bir tavada sıvı yağı kızdırın ve soğan ile sarımsağı ekleyin. Kavurun.
6. Patatesleri tavaya ekleyin ve kısık ateşte pişirin.
7. Biberleri de ekleyin ve karıştırın.
8. Rendelenmiş domatesleri tavaya ilave edin ve karıştırın.
9. Tuz ve karabiberi ekleyin ve karıştırın.
10. Yumurtaları bir kasede çırpın ve tavaya ilave edin.
11. Yumurtalar pişene kadar karıştırın.

Afiyet olsun!

Bu tarif, domates ve patates haricinde farklı malzemelerle de zenginleştirilebilir. Örneğin, sucuk, pastırma veya sosis gibi et ürünleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, taze kekik, maydanoz veya dereotu gibi baharatlarla da lezzetini arttırabilirsiniz.

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