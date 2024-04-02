Güzellik merkezleri iflas bayrağını çekecek: 2 kaşığı geceden suda bekletin, ertesi gün yüzünüze sürün. Cildi gerim gerim geriyor

Hemen her kadın cildinin sağlıklı ve bakımlı bir görünümde olmasını ister. Piyasada tam da bunu vadeden birbirinden farklı pek çok kimyasal ürün bulunsa da bu kimyasal ürünleri kullanmak yerine cildi doğal yollardan beslemek son derece mümkündür.

Bu doğal formüllerin başında da şüphesiz keten tohumu gelmektedir. Keten tohumu, içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde cildin ihtiyacı olan kolajen miktarını karşılarken, cildin sağlıklı ve gergin bir görünümde olmasına katkı sağlamaktadır.

Peki ya keten tohumu nasıl kullanılmalı ve keten tohumunun faydaları nelerdir?

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Bitki bazlı bir omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit açısından son derece zengin olan keten tohumu, diyabete karşı korurken aynı zamanda kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

İçeriğinde bol miktarda B grubu vitaminler, magnezyum, manganez, fosfor, bakır ve tiamin içeren keten tohumu uyku kalitesinin artmasına, kişinin çok daha rahat bir uyku çekmesine yardımcı olmaktadır.

Keten tohumunun içeriğindeki tiamin maddesi aynı zamanda kişiye enerji verirken, sinir sistemini de koruma altına almaya yardımcı olmaktadır.

Antioksidan açısından zengin yapısı, kanser riskini düşürmeye katkı sağlar.

Erken yaşlanma, Alzheimer ve Parkinson nörodejeneratif hastalıklarının riskini düşürür.

Keten tohumunun lifli yapısı sindirim sisteminin sağlıklı ve aktif şekilde çalışmasını sağlar. Kabızlık problemini büyük ölçüde bitirir ve sindirim sağlığını destekler.

Keten tohumunun lifli yapısı aynı zamanda uzun süre tok tutmaya da yardımcı olmaktadır. Uzun süre tokluk hissi veren keten tohumu, kilo verme sürecini hızlandırır.

Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

Saç diplerinde bulunan egzama ve kepek gibi problemleri iyileştirir. Saç derisini yatıştırır, saçların sağlıklı uzamasını sağlar.

KETEN TOHUMUNUN CİLDE OLAN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan açısından son derece zengin olan keten tohumu, cilt yüzeyinde herhangi bir şekilde kırışıklık oluşmasına engel olur.

Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ciltteki kırışıkların açılmasını sağlarken aynı zamanda cildi tahrişe karşı da koruma altına alır.

KETEN TOHUMU KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Cilt kırışıklıklarının önüne geçmek için hazırlayacağınız keten tohumu kürü için 2 yemek kaşığı keten tohumunu uygun bir kasenin içerisine alın.

Ardından üzerini geçecek kadar su ilave edin ve karıştırın. Karıştırma işleminden sonra kasenin üzerini kapatın ve bir gece boyunca bu şekilde beklemesini sağlayın.

Ertesi gün keten tohumunun yoğun bir jöle kıvamında olduğunu göreceksiniz. Bu forma gelen keten tohumunu cildinize güzelce sürün ve yarım saat kadar cildinizde bekletin.

Akabinde yarım saatlik bekleme süresinden sonra cildinizi ılık suyla durulayın. Düzenli uygulamada cildinizin sıkılaştığını aynı zamanda neme doyduğunu göreceksiniz.

Dikkat: Bu haber tamamıyla genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak adına uygulamadan evvel uzmanınıza danışmayı ihmal etmeyin.