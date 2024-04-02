Yunan adalarında kapıda vize dönemi başladı

Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan yumuşama sonrası Schengen vizesi kapsamında olan Yunan adaları için bir haftalık kapıda vize uygulaması başladı.

10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapsamında Türk vatandaşları 60 avro ödeyerek bir haftaya kadar adaları ziyaret edebilecek.

DW Türkçe’nin aktardığına göre girişte pasaport kontrolü ve parmak izni kaydı alınacak.

Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen’e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek.

Uygulamanın geçerli olduğu adalar Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis olarak açıklandı. Bazı küçük adalarda kapıdan vize uygulamasının Haziran ayında başlatılması planlanıyor.