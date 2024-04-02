Yunan adalarında kapıda vize dönemi başladı

Türk vatandaşları için Yunan adalarına bir haftalık kapıda vize uygulaması başladı.

Son Güncelleme:
Yunan adalarında kapıda vize dönemi başladı

Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan yumuşama sonrası Schengen vizesi kapsamında olan Yunan adaları için bir haftalık kapıda vize uygulaması başladı.

10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapsamında Türk vatandaşları 60 avro ödeyerek bir haftaya kadar adaları ziyaret edebilecek.

DW Türkçe’nin aktardığına göre girişte pasaport kontrolü ve parmak izni kaydı alınacak.

Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen’e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek.

Uygulamanın geçerli olduğu adalar Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis olarak açıklandı. Bazı küçük adalarda kapıdan vize uygulamasının Haziran ayında başlatılması planlanıyor.

Etiketler
Yunanistan Türkiye Shengen vizesi
Son Güncelleme:
İzmir’de baba dehşeti: 1 kızını öldürdü, diğerini yaraladı İzmir’de baba dehşeti: 1 kızını öldürdü, diğerini yaraladı
Haşlanmış yumurtayı sadece 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor Haşlanmış yumurtayı sadece 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor
Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat polisi kurtardı Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat polisi kurtardı
En 'dahi' 4 burç belli oldu... IQ seviyeleri diğer burçlardan çok daha iyiymiş En 'dahi' 4 burç belli oldu... IQ seviyeleri diğer burçlardan çok daha iyiymiş
ÇOK OKUNANLAR
Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu
İBB Meclisi üye sayıları belli oldu: CHP 184, AKP 130 sandalye aldı CHP 184, AKP 130 sandalye aldı
CHP'li Günaydın canlı yayında anlattı: "Süleyman Soylu, kadın hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalmadınız?' demiş" "Süleyman Soylu, kadın hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalmadınız?' demiş"
Nisan ayını zor geçirecek burçlar belli oldu: Sancılı bir ay onları bekliyor... Nisan ayını zor geçirecek burçlar belli oldu
Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı: Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı