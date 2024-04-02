İzmir’de baba dehşeti: 1 kızını öldürdü, diğerini yaraladı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde cinnet getirdiği iddia edilen bir kişi, iki kız çocuğunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Meydana gelen olayda 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 10 yaşındaki kız çocuğu ve babası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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İzmir’de baba dehşeti: 1 kızını öldürdü, diğerini yaraladı

Olay saat 22.00 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 3721 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir eşinden ayrı yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Umut A. (34), yakınları vasıtasıyla eşiyle barışmak istedi.

Eşi E.A. (30) barışma isteğini reddedince Umut A., eşyalarını toplamak istediğini söyleyerek kız çocukları Tuğçe Akbaş (6) ve S.A.’yı (10) kendisinin yaşadığı eve götürdü. Bu esnada evde cinnet getirdiği öne sürülen Umut A., tabancasıyla kız çocuğu Tuğçe Akbaş’ın kafasına, S.A.’nın da karnına ateş etti. Çocuklar kanlar içerisinde yere yığılırken bu esnada Umut A., aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babası tarafından tabanca ile vurulan Tuğçe Akbaş, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken babası Umut A. ve S.A., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırıldı. 6 yaşındaki Tuğçe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Umut A. ve 10 yaşındaki S.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Tuğçe Akbaş’ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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