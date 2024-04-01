TRT'de dakika bir gol bir: Seçim sonucuna sevinen sanatçı engellendi
Seçim sonucuna sevinen Tuna Kiremitçi'nin, önceden belirlenmiş programı TRT 2 tarafından iptal edildi.
Türkiye dün sandık başına gitti ve yerel yönetimlerdeki yöneticilerini seçti.
AA’nın aktardığı verilere göre, ülke genelinde %37,76 oy alan CHP, seçimi birinci sırada bitirdi.
CHP 44 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkarken AKP, 22 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti.
Seçim döneminde Cumhur İttifakı dışında, muhalefet cephesine yer vermemekle eleştirilen TRT, seçim sonrası şaşırılmayacak bir hamle yaptı.
Müzisyen Tuna Kiremitçi, muhalefetin seçimi kazanmasına sevindiği için TRT'nin programını iptal ettiğini duyurdu.
Kiremitçi, "TRT 2'de davet edildiğim program, seçim sonuçlarına sevindim diye, yukarıdan gelen emirle iptal edilmiş. Şaşırdık mı?" dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem