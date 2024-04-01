MEB duyurdu: LGS başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce 1 Nisan'da sona ereceği duyurulan LGS başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

MEB duyurdu: LGS başvuru süresi uzatıldı

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Daha önce 1 Nisan'da sona ereceği duyurulan başvuru süresi, yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

2024-LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler, sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

Kaynak: ANKA

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LGS Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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