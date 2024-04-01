Sinan Oğan'dan "değişim" mesajı: Yol Haritasını sizlerle paylaşacağım

Genel seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle tepkileri üzerine çeken Sinan Oğan yerel seçim sonrası yaptığı açıklamada "Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arefesindedir. Bu konuda bir değerlendirme ve “Yol Haritası”nı sizlerle paylaşacağım" dedi.

Sinan Oğan'dan "değişim" mesajı: Yol Haritasını sizlerle paylaşacağım

ATA İttifakı'nın adayı olarak girdiği Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, "Cehennemin kapılarını kapatacağız" diyerek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine yarıştan çekilen Sinan Oğan, yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Seçimlerin özellikle de Türk milliyetçileri açısından ciddi bir şekilde masaya yatırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Oğan, "Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arefesindedir. Önümüzdeki kısa süre zarfında bu konuda bir değerlendirme ve 'Yol Haritası'nı sizlerle paylaşacağım" dedi.

Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir olgunluk ve demokratik bir havada geçen yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazanan adayları tebrik ediyorum. Seçimlerin özellikle de Türk Milliyetçileri açısından ciddi bir şekilde masaya yatırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimin merkezi haline getirdiğimiz Türk milliyetçilerinin, kendisini temsil iddiasındaki partilerin maalesef bu seçimlerde gerekli başarıyı gösteremedikleri görülmektedir. Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arefesindedir. Önümüzdeki kısa süre zarfında bu konuda bir değerlendirme ve “Yol Haritası”nı sizlerle paylaşacağım. #2027 #NosceTempus"

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Sinan Oğan 2024 Yerel Seçimleri
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