Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır'ın rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisimizde tedavisi sürecek. Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Daha rahat bir ortamda, birinci derece yakınlarıyla rahat görüşebilecek ama mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi, bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş ek hastalıkların da burada etkisi var. Ama şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü ve bugün itibarıyla yoğun bakımdan çıkarmış olduk" dedi.

Usta oyuncunun solunumu hakkında da yorum yapan başhekim, "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç durumu hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kadir İnanır, 24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış ve ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı çekilen oyuncu, tahliller sonucu operasyon geçirmiş ve beynindeki tıkalı damar açılmıştı.