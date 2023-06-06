Görenleri şaşırtıyor, kurban alıcılarının gözdesi!

Eskişehir'in Alpu ilçesinde alnındaki kalp şekliyle kurbanlık almak için çiftliğe gelen vatandaşları şaşırtan dana, kurban alıcılarının gözdesi oldu.

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Görenleri şaşırtıyor, kurban alıcılarının gözdesi!

Eskişehir Alpu ilçesindeki bir çiftlikte dünyaya gelen buzağı alnında kalp şekliyle doğdu.

Doğduğunda sahiplerini şaşırtan buzağı yoğun ilgi görürken, kurban bayramı öncesi çiftliğe gelen vatandaşları da şaşırtıyor.

İLGİ ODAĞI OLDU

Kurbanlık büyükbaş almak için çiftliğe geldiklerinde sevimli danayla karşılaşan vatandaşlar, danaya ilgi gösterip, sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf çekiyor.

Görenleri şaşırtıyor, kurban alıcılarının gözdesi! - Resim : 1

KURBAN ALICILARININ GÖZDESİ

Kurban alıcılarının gözdesi olan dananın çiftlikteki diğer hayvanlara göre ön plana çıktığını ve daha çok sevildiğini belirten sahibi Baran Türkmen, çevredeki vatandaşların da danaya ilgi gösterdiğini ve görmek için geldiklerini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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