Et haşlama yaparken tencereye kesinlikle eklemelisiniz: Yemeği daha lezzetli yapıyor

Et haşlama, oldukça lezzetli ve besleyici bir yemektir. Etin haşlanması, etin daha kolay sindirilmesini sağlar ve aynı zamanda yemeğin besin değerini de arttırır. Bu makalede, et haşlama yapmanın basit bir tarifi verilecektir.

**Et Haşlama Tarifi**

Malzemeler:

- 1 kg dana veya kuzu eti

- 2 adet soğan

- 3 diş sarımsak

- 2 adet havuç

- 2 adet patates

- 1 adet defne yaprağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 6 su bardağı su

Et Haşlama Yapılışı:

1. Etinizi yıkayın ve küp şeklinde doğrayın.

2. Soğanları ve sarımsakları soyun ve küp şeklinde doğrayın.

3. Havuçları ve patatesleri soyun ve küp şeklinde doğrayın.

4. Bir tencereye sıvı yağı ekleyin ve ısıtın.

5. Soğanları ve sarımsakları tencereye ekleyin ve kavurun.

6. Etleri tencereye ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

7. Havuçları, patatesleri, defne yaprağını, tuzu ve karabiberi tencereye ekleyin.

8. Tüm malzemeleri karıştırın ve üzerlerini geçecek kadar su ekleyin.

9. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 1 saat boyunca pişirin.

10. Etler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

11. Yemeği ocaktan alın ve servis yapın.

Özetle, et haşlama yapmak oldukça kolaydır ve besleyici bir yemektir. Bu tarifi uygulayarak, lezzetli bir et haşlama yapabilirsiniz. Ayrıca, yemeğe isteğe bağlı olarak başka sebzeler de ekleyebilirsiniz.

Fotoğraflar: Youtube.com - Kaynak: Artigercek.com