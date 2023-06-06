Zehirli türler arasında yer alıyor, ekiplere teslim edildi!

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Mulcar, mahalledeki bir duvar üzerinde, görüntüsüyle diğer örümceklerden farklı bir örümceği gördü.

Mulcar'ın yaptığı araştırmada uğur böceği örümceği olduğunu öğrendiği türün, dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer aldığı belirtildi.

"EKİPLERE TESLİM ETTİM"

Uğur böceği gibi benekleri olan örümceği gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Mulcar, "Mahalle de gezerken duvarın birinde gözüme çok farklı bir örümcek çarptı. Cep telefonumda resmini çekip internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililere haber verdim. Bulduğum örümceği gelen ekiplere teslim ettim" dedi.

ZEHİRLİ BİR TÜR

Halk arasında uğur böceği örümceği olarak bilinen Esus Cinnaberinus türünden olan zehirli bir örümcek türü.

DOKUNMAK BİLE TEHLİKELİ

Uzmanlar, "Eresus Cinnaberinus" cinsi örümceklerin bazı türlerinin zehirli olduğunu belirtiyor. Zehirli türler, çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor.

Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem