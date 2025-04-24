Gölköy Barajı'nın Su Seviyesi Yükseldi

Kentin içme ve kullanma suyunu karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde, su seviyesi yükseldi. Karların erimesi ve son yağmurlarla gölü besleyen akarsuların debisi arttı. Gölde doluluk oranı, nisan ayında yüzde 98 seviyesine kadar çıktı.

Baraj gölünde 21,1 hektometreküp kullanılabilir su bulunuyor. Gölden, 15 Haziran itibarıyla bölgedeki üreticilere tarımsal sulamada kullanılması için su da verilecek. Üreticilerden talep gelmesi durumunda, tarımsal sulama tarihi öne çekilecek.

Kaynak: DHA