Gölköy Barajı'nın Su Seviyesi Yükseldi

Bolu'da, karların erimesi ve son yağmurlarla Gölköy Baraj Gölü’nde su seviyesi, yüzde 98’e çıktı. 15 Haziran itibarıyla barajdan tarımsal sulama için su da verilecek.

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Gölköy Barajı'nın Su Seviyesi Yükseldi

Kentin içme ve kullanma suyunu karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde, su seviyesi yükseldi. Karların erimesi ve son yağmurlarla gölü besleyen akarsuların debisi arttı. Gölde doluluk oranı, nisan ayında yüzde 98 seviyesine kadar çıktı.

Gölköy Barajı'nın Su Seviyesi Yükseldi - Resim : 1

Baraj gölünde 21,1 hektometreküp kullanılabilir su bulunuyor. Gölden, 15 Haziran itibarıyla bölgedeki üreticilere tarımsal sulamada kullanılması için su da verilecek. Üreticilerden talep gelmesi durumunda, tarımsal sulama tarihi öne çekilecek.

Kaynak: DHA

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