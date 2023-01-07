Geleneksel bir lezzet - Tel kadayıf yaparken lezzeti 2'ye katlayan yöntem

Çay veya kahve yanına en iyi yakışan lezzettir. Kadayıf hem ülkemizde hem de Ortadoğu’nun birçok yerinde tüketilen en sevilen tatlı malzemelerinden biri olarak baş köşelerde yer alır.

Künefeden muhallebiye birçok tarifte kullanılabilen kadayıfla bugün biz geleneksel bir tel kadayıf tatlısı tarifini sizlerle paylaşacağız. Kadayıfların arasını biz ceviz ile tatlandırdık ancak siz Antep fıstığıyla da nefis bir tat elde edebilirsiniz.

İşte tel kadayıf tatlısının malzemeleri ve bilmeniz gereken tarifimiz;

Malzemeler:

500 gr tel kadayıf

150 gr tereyağı

2 su bardağı iri kıyılmış ceviz

Şerbeti için

4 su bardağı şeker

4,5 su bardağı su

Çeyrek limon

Nasıl yapılır?

Kadayıfları tel tel ayırarak başlayabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gerekiyor. Kadayıfların dağılmaması çok önemlidir. Bu yüzden de ince ince açın tüm kadayıf tellerini. Tepsinizi yağlayıp kadayıfı güzelce serin. Bir kat kadayıf bir kat ceviz eklemek gerekiyor. Ancak önce cevizleri diri kalacak şekilde havanda dövelim ya da rondo da çekelim. Dikkat etmeniz gereken bir püf nokta daha var; cevizler yerken ağza gelsin diye incecik çekmeyin. Cevizleri çektikten sonra bir kat ceviz bir kat kadayıf koyalım. Son katı kadayıfla kapladıktan sonra küçük bir tepsi yardımı ile üzerinden bastırmanızı öneriyoruz. Zaten ev yapımı kadayıf pişerken kabarır ve puf bir görüntüsü olur. Bu sıkılaştırma yöntemi de böylelikle harika bir denge sağlar. Bastırdıktan sonra üzerine tereyağını kızdırıp olabildiğince eşit olarak dökün. 200 derecede ısıttığımız fırında altı üstü kızarana kadar tatlıyı pişirin. Kadayıf pişerken sizde o sırada şerbeti yapabilirsiniz. Şeker, su ve limonu bir tencerede güzelce kaynatın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Kadayıf pişene kadar şerbeti zaten soğuyacaktır. Tatlınızı şerbetleyin dilimleyin ve çayla birlikte servis edin.

Evet kadayıf tatlısının tarifi işte bu kadar kolay! Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun