Türk mutfağındaki en faydalı içecekmiş! 1 bardağı bile yetiyor

Kış aylarında hastalıklardan koruyan içecekler veya yiyecekler merak ediliyor. Özellikle şalgam suyu hakkındaki ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırtacak türden.

Yüzyıllardır Anadolu’da yemeklerin, özellikle de etlerin yanında hazmettirici olarak tüketilen şalgam suyu, vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruyucu ve iyileştirici özellikler sunmaktadır.

İçeriğindeki A, B, C grubu vitaminlerle kalp-damar hastalıklarının yanında boğaz iltihabına da iyi gelen şalgam suyunun faydaları ise saymakla bitmiyor.

Kış hastalıklarından koruyan şalgam suyu özellikle 'grip, boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı' gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu kalkan görevi görüyor.

Şalgam suyunun başlıca faydaları;

- Kabızlık, ishal, kramp ve şişkinlik gibi sorunlara karşı etkili bir içecektir.

- Zengin kalsiyum ve potasyum etkisiyle kemik sağlığını korur ve kemik erimesine karşı koruma sağlar.

- Kanseri önlemede ve aynı zamanda azaltmada önemli bir destek vermektedir.

- Akciğer sağlığını koruyan şalgam suyu iyi bir balgam sökücüdür.

- Kilo vermeye yardımcı olan şalgam suyu aynı zamanda da bağırsak sağlığına iyi gelir.

- Göz sağlığını koruyucudur.

- Cilde çok önemli faydalar sunmaktadır. Özellikle cilt sağlığını korur ve cilde daha genç ve güzel bir görünüm verir.

Şalgam suyu evde nasıl hazırlanır?

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Şalgam suyunun tarifi paylaşıldı.

Yarım kilo siyah havuç

1 adet pancar turpu

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı bulgur

1 çay kaşığı limon tuzu

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

5 litrelik turşu bidonu

Bidonun içerisine de ılık klorsuz su

1. adım: ilk olarak vermiş olduğumuz ölçülerdeki şekeri, tuzu ve limon tuzunu bidonun içerisine boşaltın ve suyun içerisinde karıştırın.

2. adım: 1 su bardağı bulguru tülbentin içine koyun ve tülbentin ağzını bağlayıp, suyun içerisine salın.

3. adım: Siyah havucunuzu kabuklu haldeyken iyice yıkayın. Daha sonra kabuklarını soyun ve uzunlamasına parçalara ayırın. Parçalara ayırmış olduğunuz siyah havucu suyun içerisine atın.

4. adım: Daha sona pancar turbunun kabuklarını soyun ve iri parçalar halinde keserek suyun içerisine atın.

5. adım: Bidonun ağzı dolacak şekilde içerisine tekrar su ilave edin. 2 gün arayla kapağını açıp havalandırın. 15 günün sonunda şalgam suyunuz hazır hale gelmiş olacak.

Afiyet olsun…

Şalgam suyunun sağlık açısından da bir çok faydası bulunmaktadır. Evde hazırladığınız şalgam özellikle sağlık açısından mucizevi faydalar sağlar.