Mercimeği ziyan etmeyin- Mercimek köftesi böyle yapılırsa dağılmıyor

Bugün sizlerle harika bir tarif paylaşacağız. Hem sağlıklı hem pratik. Vejetaryenlerin ve veganların da gönül rahatlığıyla tüketebileceği, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi, ağız sulandıran görüntüsüyle mercimek köftesiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu içeriğimizde derledik.

GENÇ YAŞLI HERKES ÇOK SEVİYOR

Limon ve yeşillik ile mercimek köftesinin tadına doyum olmuyor. Ancak hazırlarken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli püf noktası var. Köftenizi yoğururken malzemelerin iyice özleşmesini sağlamanız gerekiyor.

Ayrıca salçalı ve zeytinyağlı sos dengesini de iyi ayarlamak çokça önemli. Çünkü yağın az veya fazla olması köftenin kıvamını etkiliyor. Peki kırmızı mercimek köftesinin yapılışı nasıldır?

İşte tam kıvamında asla dağılmayan mercimek köftesi tarifi...

Mercimek Köftesi İçin Gereken Malzemeler

• 1 su bardağı kırmızı mercimek

• 3 çay bardağı köftelik bulgur

• 1 adet soğan

• 1 demete yakın maydanoz

• 5- 6 adet yeşil soğan

• 3- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

• 2 yemek kaşığı biber salçası

• 3,5 su bardağı su

• Tuz

• Karabiber

• Kimyon

• Pul biber

Mercimek Köftesinin Yapılışı

Mercimek köftesi yapmak için öncelikle mercimekler bir tencereye alınır, üzerine su eklenir ve pişmesi için ocağa koyulur. Burada önemli olan mercimeklerin çok iyi haşlanmasıdır. İyice haşlanan mercimeklerin üzerine 3 çay bardağı köftelik bulgur eklenir ve karıştırılır. Tencerenin ya da tepsinin ağzı uygun bir kapak ile kapatılır ve bulgurun yumuşaması için kenarda bekletilir. Bulgur ve mercimek dinlenirken diğer tarafta soğan küçük küçük doğranır ve tavaya alınır.

Üzerine sıvı yağ eklenir ve kavrulur. Pembeleşen soğanların üzerine salça eklenir ve salçanın kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavrulur. Kavrulan soğanların üzerine damak tadınıza göre miktarını ayarladığınız karabiber, kimyon, tuz ve pul biber eklenir. Bu arada bulgur ve mercimek dinlenmiş olacaktır. Hazırlanan soğan ve baharatlı karışım bulgurların üzerine dökülür ve iyice karıştırılır. İlk sıcaklık çıkıp elinizi yakmayacak duruma geldiği zaman güzelce yoğurulur. Son olarak kıyılmış maydanoz ve yeşil soğan eklenir ve bir miktar daha yoğurulur. Yoğurma işlemi bittikten sonra köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parmaklarınızla şekil vererek servise hazırlayabilirsiniz.

Mercimek Köftesi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mercimek köftesi yapmanın püf noktalarından biri, mercimeğin çok iyi haşlanması ve suyunu çekmesidir. Mercimek çok sulu kalırsa köftenizin kıvamını bozar. Bir diğer püf nokta ise mercimek köftesine mutlaka bol kimyon atmaktır. Kimyon mercimek köftesinin olmazsa olmazıdır. Ayrıca mercimekler haşlandıktan sonra bulgur ile birlikte yaklaşık 30 dakika dinlendirilmelidir.

Evet mercimek köftesi yaparken bu tarifi uygularsanız yapacağınız mercimek köftesi hem daha lezzetli oluyor hem de asla dağılmıyor.

Kaynak: Milliyet - Gerçek Gündem