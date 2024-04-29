Geceden saçına sürenin saç dökülmesi son bulacak: 1 gecede 3 kat saç çoğaltan formül bulundu. Bu 3 malzeme saçınızın yeni dostu olacak

Kadın ve erkek fark etmeksizin hemen herkesin ortak problemlerinden bir tanesi saç dökülmesi problemi olurken saç dökülmesi probleminin altında pek çok farklı etmen yatmaktadır.

Stres, yanlış saç bakım ürünlerinin kullanılması, çeşitli vitamin eksiklikleri, hamilelik süreci, genetik faktörler gibi pek çok etmen saç dökülmesi probleminin oluşmasına neden olabilmektedir.

Ancak bu noktada önemli olan husus saç dökülmesinin başladığını fark ettiğiniz ilk andan itibaren önlemenizi almaktır. Ciddi saç dökülmesi problemi ile karşı karşıya kalmanız durumunda ilk önce uzman bir doktor kontrolüne giderek gerekli tetkiklerin yapılması önemlidir.

Saç dökülmesi probleminin altında çeşitli sağlık probleminin yatabilme ihtimalini göz ardı etmemek gerekir. Akabinde ise herhangi bir sağlık probleminin olmaması durumunda doğal formülleri uygulamaya geçiş yapılabilir.

Piyasada saç dökülmesini durdurduğunu vadeden pek çok farklı kimyasal ürün bulunurken bu kimyasal ürünleri kullanmak yerine doğal kürlere yönelmek çok daha sağlıklı bir seçim olacaktır.

Saç dökülmesini durdurmak aynı zamanda saçların sağlıklı ve bakımlı bir şekilde uzamasını sağlayabilmek için bu formülü uygulamayı ihmal etmeyin. İşte saç dökülmesini durduran o etkili formül...

SAÇ DÖKÜLMESİNİ TAMAMIYLA BİTİRİYOR

Saç dökülmesini bitiren aynı zamanda saçların sağlıklı şekilde uzamasını sağlayan belli başlı formüller bulunmaktadır. İşte saç dökülmesini bitiren o etkili kür için gerekli olan malzemeler...

2 yemek kaşığı Hint yağı

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı bal

Uygun bir kabın içerisine yukarıda yer alan tüm malzemeleri alarak güzelce karıştıralım. Ardından saç kökleri başta olmak üzere maskeyi tüm saça masaj yaparak yedirelim.

Maskeyi saç köklerinize ve saç uçlarınıza güzelce yedirdikten sonra saçınızda 2 ile 4 saat kadar kalmasını sağlayın.

Gerekli sürenin dolmasının ardından saçınızı sülfat ve paraben içermeyen temiz içerikli bir şampuan ile güzelce yıkayın.

Maskeyi saçınızda sabaha kadar bekletmeniz etkili olsa da bazı ciltler için çeşitli alerjik reaksiyon gösterebilmektedir. Dolayısıyla saçınızda kontrollü bekletmeyi ihmal etmeyin.

Bu kür saç köklerinin beslenmesine yardımcı olurken saç uçlarının da neme doymasını sağlamaktadır.

Yalnızca 3 malzemeden oluşan bu kürü 2 ay kadar düzenli olarak kullandığınızda saçlarınızdaki değişimi ciddi ölçüde fark edecek, saç köklerinizden yeni saçların çıktığını göreceksiniz.

Dikkat: Yukarıda yer alan bilgiler genel bilgiler olup kürü uygulamadan evvel doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.