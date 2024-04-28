Kahvenin gürül gürül köpürmesini sağlayan formül bulundu: Meğer kafeler bu şekilde pişiriyormuş. Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinden bir tanesi Türk kahvesi olurken, Türk kahvesini bol köpüklü yapmanın sırrı bulundu.

Türk geleneğinin en önemli simgelerinden biri olan Türk kahvesi kız isteme törenlerinde, misafir ağırlamalarında, yeni tanışmalarda sık sık tercih edilen içeceklerden bir tanesi olurken Türk kahvesi aynı zamanda sağlık açısından da son derece faydalıdır.

Günde muhakkak 1 fincan içilmesi gereken Türk kahvesinin de makbulü şüphesiz bol köpüklü olanıdır. Doğru kahve miktarı ve kontrollü pişirme ile hazırlanılan Türk kahveleri hemen herkesin ideali arasındadır.

Çoğu zaman dışarıda içilen Türk kahvelerinin evde hazırlanılan Türk kahvelerine oranla çok daha köpüklü olduğunu bilinirken, köpüklü Türk kahvesi yapmanın sırrı bulundu. Bu yöntem sayesinde hazırlayacağınız tüm Türk kahveleri bol köpüklü olacak...

BOL KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Kavanozun açılmasıyla dahi tüm etrafı saran Türk kahvesi kokusu en az kokusu kadar lezzetli olan içeceklerden bir tanesidir.

Sohbetin yanında içilen ve uzun uzun keyif sürülen Türk kahvesi bol köpüklü yapmanın sırrı bulundu. Bol köpüklü Türk kahvesi için şu adımları izleyebilirsiniz;

Türk kahvesinin bol köpüklü olmasını sağlayabilmek için cezvenin içerisine 1 tatlı kaşığı kadar taze çekilmiş Türk kahvesini alın. (1 tatlı kaşığı 1 fincana tekabül etmektedir)

Ardından 1 fincan da içme suyunu cezvenin içerisine alın. Homojen oluncaya dek güzelce karıştırın. Ardından cezveyi ocağın üzerine alın ve pişirmeye başlayın.

Kahve ısındıktan sonra içerisine 1 adet buz küpü ilave edin. Ardından kahvenin pişmesini bekleyin. Piştikten sonra fincanın içerisine alabilirsiniz.

Türk kahvesini pişirirken içerisine ilave edeceğiniz 1 adet buz küpü, Türk kahvesinin kıvamını ve lezzetini büyük oranda arttırmaktadır.

Lezzetini arttırmasının yanı sıra Türk kahvesinin bol köpüklü olmasını sağlayacaktır.