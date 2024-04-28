Kararmış derz aralarını tertemiz yapmanın sırrı bulundu: Üstelik çamaşır suyu kullanmadan. Kararmış derz araları nasıl temizlenir?

Zaman içerisinde fayans ve derz aralarında çeşitli ölçülerde kararmalar meydana gelebilmektedir. Fayans ve derz aralarında oluşan bu kararmaları yok edebilmek için pek çok kişi çamaşır suyu yöntemine başvurmaktadır.

Çamaşır suyunun içerisinde yer alan güçlü kimyasallar lekelerin kısa sürede çıkmasına yardımcı olsa da ağır kimyasalların uzun süre solunması sağlık açısından ciddi problemlerin açığa çıkmasına neden olabilmektedir.

Temizlik uğruna sağlığı riske atmak yerine doğal formüllerle de lekeleri kısa sürede çıkarabilmek mümkündür. Derz arasında bulunan siyahlaşmış kalıntıları temizleyebilmek ve fayansların ışıl ışıl olmasını sağlayabilmek için bu formülü uygulamayı deneyebilirsiniz.

İşte kararmış fayans aralarını temizlemenin pratik ve etkili o yolu...

KARARMIŞ FAYANS ARALARI TERTEMİZ OLACAK!

Kararmış fayans aralarını kısa sürede temizleyebilmek ve fayans aralarının tertemiz olmasını sağlayabilmek için uygulanması gereken belli başlı pratik formüller bulunmaktadır.

Bu formüllerin düzenli olarak uygulanması fayans aralarının kısa sürede ışıl ışıl olmasını sağlayacaktır. Fayans arasında bulunan lekeleri çıkarabilmek için en etkili yöntemlerin başında şüphesiz karbonat ve beyaz sirke gelmektedir.

Ilık suyun içerisine bir miktar karbonat ve beyaz sirkeyi ilave edin. Yüzeyin aynı zamanda parlamasını sağlayabilmek için içerisine az miktarda da arap sabunu koyun.

Akabinde bu karışımı fayans aralarına dökün ve fırça yardımıyla iyice temizlemeye başlayın. Beyaz sirke ve karbonatın asidik yapısı fayans aralarındaki inatçı lekelerin kısa sürede temizlenmesine yardımcı olurken arap sabunu tüm fayansların ışıl ışıl olmasını sağlayacaktır.

Bu karışımı düzenli olarak uyguladığınızda tüm banyonuzun ilk günkü temizliğine ulaştığını göreceksiniz. Çamaşır suyu kullanmak yerine karbonat ve beyaz sirkenin gücünü deneyebilirsiniz.