Gece Uyanma Sorununu Tümden Değiştiriyor! 2 Malzeme ile Bütün Gece Pamuk Gibi Uyuyacaksınız

Modern yaşamın getirdiği stres ve düzensizlik, uykusuzluk problemlerini her geçen gün daha da yaygın hale getiriyor.

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Gece Uyanma Sorununu Tümden Değiştiriyor! 2 Malzeme ile Bütün Gece Pamuk Gibi Uyuyacaksınız

Gece boyunca sık sık uyanmak, sabah dinlenememiş uyanmak ya da uzun süre uykuya dalamamak gibi sorunlar yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor. Ancak eczane ilaçlarına yönelmeden önce, doğal ve mutfağınızda kolayca bulabileceğiniz iki malzemeyle hazırlanan etkili bir karışım uykusuzluk sorununa çare oluyor.

Gece Uyanma Sorununu Tümden Değiştiriyor! 2 Malzeme ile Bütün Gece Pamuk Gibi Uyuyacaksınız - Resim : 1

BAL VE HİMALAYA TUZU KARIŞIMI

Yalnızca 5 çay kaşığı doğal bal ve 1 yemek kaşığı pembe Himalaya tuzu kullanılarak hazırlanan bu karışım, vücudu gevşetip kaliteli bir uykuya geçişi destekliyor. Malzemeleri küçük bir cam kapta karıştırıp serin ve karanlık bir yerde saklayın. Her gece yatmadan önce 1 tatlı kaşığı kadar alarak dilinizin altında erimesini bekleyin. Bu sayede doğal yollarla daha hızlı uykuya dalabilir ve gece boyunca kesintisiz bir uyku çekebilirsiniz.

Gece Uyanma Sorununu Tümden Değiştiriyor! 2 Malzeme ile Bütün Gece Pamuk Gibi Uyuyacaksınız - Resim : 2

BU KARIŞIM NEDEN İŞE YARIYOR?

Bal, insülin seviyesini hafifçe yükselterek uykuyu düzenleyen serotonin hormonunun salgılanmasını tetikler. Himalaya tuzu ise potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller sayesinde stres hormonlarını dengeler ve sinir sistemini yatıştırır. Bu iki güçlü doğal bileşen bir araya geldiğinde, uykuya geçiş sürecini kolaylaştırır ve vücudu dinlendirici bir geceye hazırlar.

Gece Uyanma Sorununu Tümden Değiştiriyor! 2 Malzeme ile Bütün Gece Pamuk Gibi Uyuyacaksınız - Resim : 3

UYKU KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ALTERNATİF ÖNERİLER

-Her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya özen gösterin.

-Yatmadan önce kafein ve alkolden uzak durun.

-Yatak odanızı serin, karanlık ve sessiz tutun.

BİR UZMANDAN YARDIM ALIN

Eğer bu doğal yöntemle uyku düzeninizde fark edilir bir iyileşme sağlanmazsa, mutlaka bir uzmandan destek alın.

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Kaynak: Haber Merkezi

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