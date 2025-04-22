Topraktan Resmen Petrol Gibi Fışkırdı: Beyaz Altının Kilosu 7 TL’ye İndi! Bu Kadar Faydasını Kimse Bilmiyordu

Mart ayının sonunda başlayan erken hasat döneminde kilogramı 18-20 TL arasında satılan soğan, ihracat baskısı ve arz fazlası nedeniyle tarlada 7-8 TL’ye kadar geriledi.

Bu yıl 36 bin dönümlük alanda ekilen soğanda dönüm başına 7-8 ton arasında verim elde edildi. Soğuk hava koşullarının etkisiyle verimliliğin artması, çiftçinin yüzünü güldürürken, toplam rekoltenin 250 bin tona ulaşması bekleniyor. Mısır ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye yapılan ucuz soğan ihracatı ise iç piyasada fiyatların düşmesine neden oldu.