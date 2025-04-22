Topraktan Resmen Petrol Gibi Fışkırdı: Beyaz Altının Kilosu 7 TL’ye İndi! Bu Kadar Faydasını Kimse Bilmiyordu
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana’da bu yıl soğan üretiminde yüksek verim elde edilirken, ürün fiyatı tarlada düşüşe geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mart ayının sonunda başlayan erken hasat döneminde kilogramı 18-20 TL arasında satılan soğan, ihracat baskısı ve arz fazlası nedeniyle tarlada 7-8 TL’ye kadar geriledi.
Bu yıl 36 bin dönümlük alanda ekilen soğanda dönüm başına 7-8 ton arasında verim elde edildi. Soğuk hava koşullarının etkisiyle verimliliğin artması, çiftçinin yüzünü güldürürken, toplam rekoltenin 250 bin tona ulaşması bekleniyor. Mısır ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye yapılan ucuz soğan ihracatı ise iç piyasada fiyatların düşmesine neden oldu.
SOĞANIN SAĞLIĞA FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!
Soğan, bağışıklık sistemini güçlendiren, sindirim sistemini destekleyen ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkileriyle bilinen güçlü bir sebzedir. İşte soğanın insan sağlığına sunduğu bazı önemli faydaları:
Bağışıklığı Güçlendirir: Soğan, içerdiği C vitamini ve antioksidanlar sayesinde vücudun savunma sistemini destekler.
Sindirim Sistemine Destek Olur: Lif açısından zengin olan yapısıyla sindirimi kolaylaştırır
Kanserle Savaşta Etkilidir: Özellikle kırmızı soğanda bulunan kuersetin adlı madde, kansere karşı koruyucu özellik taşır.
Kan Şekerini Dengeler: Diyabet riskini azaltıcı etkiler sunar.
Kalp ve Damar Sağlığını Korur: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
Enfeksiyonlara Karşı Korur: Doğal antibiyotik etkisi ile bakteri ve virüslerle savaşır.
Kemik Sağlığını Destekler: İçeriğindeki kalsiyum kemik yoğunluğunu artırır.
Cilt ve Saç Sağlığına Katkı Sunar: Kepeğe karşı etkili olduğu gibi saç dökülmesini de azaltır.
Ruh Sağlığına Destek Verir: Stresle mücadeleye yardımcı olur, metabolizmayı canlandırır.
Uykusuzluk ve Eklem Ağrıları İçin Faydalıdır: Doğal rahatlatıcı etkileri bulunur.
Diş ve Ağız Sağlığına Olumlu Etkisi Vardır: Ağızdaki zararlı bakterilerin azalmasına yardımcı olur.