70 Şubesine Birden Kilit Vurdu! Dev Şirket Yenik Düştü

250 ÇALIŞANI VE 10 MİLYON EURO CİRO TOZ OLDU

Terra Cleaner, tren istasyonları, alışveriş merkezleri ve benzeri alanlarda hijyen hizmeti sunan köklü bir firma olarak tanınıyor. Almanya genelinde 70 şubesi bulunan şirketin yaklaşık 250 çalışanı olduğu ve yalnızca 2024 yılı içerisinde 10,2 milyon Euro ciro elde ettiği bildirildi.