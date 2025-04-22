70 Şubesine Birden Kilit Vurdu! Dev Şirket Yenik Düştü
Almanya'da temizlik sektöründe faaliyet gösteren Terra Cleaner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas koruması talep etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mainz merkezli şirketin, ülkedeki 70 farklı noktada sunduğu hizmetler ve yüzlerce çalışanı göz önüne alındığında gelişme dikkat çekti.
Son dönemde artan ekonomik baskılar nedeniyle iflas eden şirketler kervanına Terra Cleaner da katıldı. Artı49'un haberine göre, şirketin iflas süreci, hukuk firması Brinkmann & Partner tarafından yürütülecek. Firma, Terra Cleaner’in konkordato başvurusunu onayladı ve geçici iflas süreci resmen başladı.
250 ÇALIŞANI VE 10 MİLYON EURO CİRO TOZ OLDU
Terra Cleaner, tren istasyonları, alışveriş merkezleri ve benzeri alanlarda hijyen hizmeti sunan köklü bir firma olarak tanınıyor. Almanya genelinde 70 şubesi bulunan şirketin yaklaşık 250 çalışanı olduğu ve yalnızca 2024 yılı içerisinde 10,2 milyon Euro ciro elde ettiği bildirildi.
MAAŞLARI GÜVENCEYE ALDI
Brinkmann & Partner’in yaptığı açıklamaya göre, çalışanların maaşları Haziran ayı sonuna kadar güvence altına alındı. Özellikle AVM'lerde görevli temizlik personelinin işlerini sürdürdüğü belirtilirken, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeni yatırımcı arayışının da sürdüğü ifade edildi.
Terra Cleaner’in yeniden yapılanma süreci ve olası yatırım gelişmeleri önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.