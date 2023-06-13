Vedat Milor'dan tartışmaların fitilini ateşleyecek 'çiğköfte' çıkışı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem yaratan Vedat Milor, bu kez çiğköfte konusunda bir çıkış yaptı.

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Vedat Milor'dan tartışmaların fitilini ateşleyecek 'çiğköfte' çıkışı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Gastronomi yazarı Vedat Milor bu kez çiğköfte paylaşımı yaptı.

Milor, bir tweet’e verdiği yanıtta “Tavuk yemiyorum” dedi. Paylaşımının devamında ise "İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" çıkışında bulundu.

Milor’un bu paylaşımı yeni bir tartışmayı daha ateşledi.

VEDAT MİLOR KİMDİR? 

Vedat Milor,10 Ekim 1955 doğumlu Türk öğretim üyesi, sunucu, yemek ve şarap eleştirmenidir. Milor, dünya çapında takip edilen Gastromondiale adlı gastronomi sitesinin kurucu editörüdür.

Aynı zamanda 2018 yılında Lezzet Rehberi isimli internet sitesinde Dünya'da ve Türkiye'de gezdiği ve denediği lezzet noktalarını kategorize ederek bir puanlama sistemi oluşturmuştur. Ünlü gurme, Türkçe yayın yapan gastronomi sitesi Mizanplas'ta da yazılar yayınlıyorum. 

VEDAT MİLOR EĞİTMİ VE KARİYERİ

Galatasaray Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü yüksek şeref derecesi ile bitirdi. Bir dönem Londra Ekonomi Okulu'nda eğitim gördü.

Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'ne gitti, sosyoloji doktorası yaptı. 1986 yılında doktora tezi için bir yıl Fransa'da kaldı. Doktora tezi "Planning and Economic Development in Turkey and France: Bringing the State Back in", 1990 senesinde Amerika'da, American Sociological Association (Amerikan Sosyoloji Derneği) tarafından senenin en iyi doktora tezi seçildi.

Doktorasını bitirip, askerliğini de tamamladıktan sonra Dünya Bankası'nda işe başladı. İki yıl süren görevinde bir süre de Kemal Derviş'le çalıştı.

Sonra Brown Üniversitesi'ne, sosyoloji bölümüne yardımcı doçent olarak girdi. Princeton'da Institute For Advanced Study'ye davet edildi, bir yıl misafir öğretmenlik yaptı. Stanford Üniversitesi'nde hukuk okudu. İlk yüzde 10'a girerek bitirdi.

Aynı okulda doçent olarak çalıştıktan sonra bir ara bir şirketin hukuksal işlerine baktı. Daha sonra Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde, öğretim üyeliğine başladı. Milor orada politik ekonomi, İstanbul Koç Üniversitesi'nde ise uluslararası ilişkiler dersleri verdi. Aslen Konyalı olan Vedat Milor, Linda S. Milor ile evlidir. Çiftin 2002 doğumlu Ceylan Handan adında bir kızı vardır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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