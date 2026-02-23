Fenomen Punch’ın Oyuncağına Büyük İlgi: İşte Yok Satan Oyuncağın Türkiye’deki Fiyatı

Japonya’da sosyal medyada fenomen haline gelen makak yavrusu Punch’ın sarıldığı peluş oyuncak, dünya genelinde yoğun ilgi gördü. Kısa sürede yok satan oyuncak Türkiye’de de satışa çıkarken, fiyat aralığı merak konusu oldu.

Fenomen Punch’ın Oyuncağına Büyük İlgi: İşte Yok Satan Oyuncağın Türkiye’deki Fiyatı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Japonya’da bir hayvanat bahçesinde yaşayan makak yavrusu Punch, sosyal medyada yayılan görüntüleriyle kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekti. Özellikle yavru makakın yanından ayırmadığı peluş oyuncak, dünya genelinde ilgi görürken Türkiye’de de satışa sunuldu.

BAKICILARIN GÖZETİMİNDE BÜYÜYOR

Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi’nde yaşamını sürdüren Punch’ın, doğumun ardından annesinden yeterli ilgiyi göremediği ve bu nedenle bakıcıların kontrolüne alındığı belirtildi. Yetkililer, annenin ilk doğumu olması ve çevresel koşulların davranış üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

PELUŞ OYUNCAKLA KURDUĞU BAĞ DİKKAT ÇEKTİ

Punch’ın turuncu peluş oyuncağıyla vakit geçirdiği anlar, sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Yavru makakın dinlenirken oyuncağa sarılması ve tedirgin olduğu anlarda ona yönelmesi, izleyenlerde duygusal etki yarattı. Oyuncak, kısa sürede Punch ile özdeşleşti.

TALEP PATLAMASI YAŞANDI

Görüntülerin yayılmasının ardından peluş oyuncağa yönelik talep birçok ülkede hızla arttı. Sosyal medya kullanıcıları arasında oyuncakla ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken, ürün bazı pazarlarda yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE’DE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Punch’ın hikâyesinin küresel ölçekte yankı uyandırmasının ardından söz konusu peluş oyuncak Türkiye’de de raflara girdi. Ürünün satış fiyatının 600–700 TL aralığında değiştiği ifade edildi.

Hayvanat bahçesi tarafından paylaşılan son görüntülerde Punch’ın peluş oyuncağıyla birlikte vakit geçirmeye devam ettiği görüldü. Yavru makakın hikâyesi ve oyuncakla kurduğu bağ, sosyal medyada ilgi çekmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Oruç Tutarken Su Tüketimi Nasıl Olmalı? İşte İdeal Miktar… Oruç Tutarken Su Tüketimi Nasıl Olmalı?
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İSKİ Verileri Paylaştı: İşte İstanbul Barajlarında Son Durum… İSKİ Verileri Paylaştı: İşte İstanbul Barajlarında Son Durum…
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama
Trafikte Hız Sınırı Düşürüldü: Yeni Düzenleme Bugünden İtibaren Geçerli Trafikte Hız Sınırı Düşürüldü: Yeni Düzenleme Bugünden İtibaren Geçerli
Sevilen Diziden Bir Anda Çıkarıldı! Deniz Baysal Yaşadığı Şoku İlk Kez Anlattı Sevilen Diziden Bir Anda Çıkarıldı! Deniz Baysal Yaşadığı Şoku İlk Kez Anlattı
DEM Parti’nin İsmi mi Değişiyor? Kulislere Bomba Gibi Düşmüştü! Resmi Açıklama Geldi DEM Parti’nin İsmi Değişiyor mu?
‘Anadolu Arkeolojisinin Annesi’ Mellink’in Vasiyeti Yerine Getirildi: Külleri 2500 Yıllık Tümülüse Serpildi ‘Anadolu Arkeolojisinin Annesi’ Mellink’in Vasiyeti Yerine Getirildi: Külleri 2500 Yıllık Tümülüse