Fenomen Punch’ın Oyuncağına Büyük İlgi: İşte Yok Satan Oyuncağın Türkiye’deki Fiyatı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Japonya’da bir hayvanat bahçesinde yaşayan makak yavrusu Punch, sosyal medyada yayılan görüntüleriyle kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekti. Özellikle yavru makakın yanından ayırmadığı peluş oyuncak, dünya genelinde ilgi görürken Türkiye’de de satışa sunuldu.

BAKICILARIN GÖZETİMİNDE BÜYÜYOR

Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi’nde yaşamını sürdüren Punch’ın, doğumun ardından annesinden yeterli ilgiyi göremediği ve bu nedenle bakıcıların kontrolüne alındığı belirtildi. Yetkililer, annenin ilk doğumu olması ve çevresel koşulların davranış üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

PELUŞ OYUNCAKLA KURDUĞU BAĞ DİKKAT ÇEKTİ

Punch’ın turuncu peluş oyuncağıyla vakit geçirdiği anlar, sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Yavru makakın dinlenirken oyuncağa sarılması ve tedirgin olduğu anlarda ona yönelmesi, izleyenlerde duygusal etki yarattı. Oyuncak, kısa sürede Punch ile özdeşleşti.

TALEP PATLAMASI YAŞANDI

Görüntülerin yayılmasının ardından peluş oyuncağa yönelik talep birçok ülkede hızla arttı. Sosyal medya kullanıcıları arasında oyuncakla ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken, ürün bazı pazarlarda yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE’DE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Punch’ın hikâyesinin küresel ölçekte yankı uyandırmasının ardından söz konusu peluş oyuncak Türkiye’de de raflara girdi. Ürünün satış fiyatının 600–700 TL aralığında değiştiği ifade edildi.

Hayvanat bahçesi tarafından paylaşılan son görüntülerde Punch’ın peluş oyuncağıyla birlikte vakit geçirmeye devam ettiği görüldü. Yavru makakın hikâyesi ve oyuncakla kurduğu bağ, sosyal medyada ilgi çekmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi