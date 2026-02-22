Oruç Tutarken Su Tüketimi Nasıl Olmalı? İşte İdeal Miktar…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ramazan süresince oruç genellikle 12–15 saat devam ederken, vücudun yeterli sıvı alması büyük önem taşır. Yetişkin bir kişinin günlük ortalama sıvı gereksinimi 2,5–3 litre civarındadır ve bu ihtiyaç çoğu zaman kilo başına 30–35 ml su hesabıyla belirlenir. Oruç tutan bireyler için bu miktarın önemli bir bölümü iftar ile sahur arasındaki zaman diliminde karşılanmalıdır. Uzmanlar, günlük en az 2–2,5 litre su içilmesini önerir.

ANİDEN FAZLA SU TÜKETMEK MİDEYİ ZORLAYABİLİR

Sahurda suyu tek seferde fazla miktarda içmek yerine, öğüne 1–2 bardak suyla başlamak ve su tüketimini yemek boyunca yaymak daha sağlıklıdır. Bu yöntem hem gün içindeki susuzluk hissini hafifletir hem de mideyi rahatsız etmez.

2 LİTRE SU GENELLİKLE YETERLİ GÖRÜLÜR

İftar ile sahur arasında yaklaşık 1,5–2 litre su içmek uygun kabul edilir. Bu miktarın yarım saatlik ya da saatlik aralarla, birer bardak şeklinde tüketilmesi tavsiye edilir.

İFTAR–SAHUR ARASINDA DÜZENLİ SU İÇMEK ÖNEMLİ

Yetersiz sıvı alımı, vücudun susuzluğu açlıkla karıştırmasına neden olabilir ve bu da gereğinden fazla kalori alımına yol açabilir. Bu nedenle su tüketimi ihmal edilmemelidir.

RAMAZAN’DA SUSUZLUKLA BAŞA ÇIKMA ÖNERİLERİ

Suyu bir anda değil, küçük yudumlarla ve aralıklı olarak için.

Çay, kahve ve gazlı içeceklerin suyun yerini tutmadığını unutmayın; öncelik su olmalı.

Aşırı tuzlu, yağlı ve baharatlı yiyecekler susuzluğu artırabilir.

Mineralli veya limon eklenmiş su tercih edilebilir; ancak çok soğuk su mideyi rahatsız edebilir.