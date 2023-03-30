Faydası saymakla bitmiyor: Kuzu göbeği mantarının fiyatı dudak uçuklattı!

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen kuzu göbeği mantarı, köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Köylerdeki vatandaşların gelir kaynağı olan kuzu göbeğinin kilogramı market ve semt pazarlarında 500 liraya satılıyor.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Doğal ortamda yetişen mantar, bolca antioksidan madde barındırması ve protein, B1, B2 ve C vitamini açısından da zengin olması sebebiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem