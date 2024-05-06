Evde soğanı olan hemen bunu denesin: Soğan kabuklarını kaynatıp içince o sorun bitiyormuş. Soğan kabuğu çayı içmek neye iyi gelir?

Soğan, içerdiği güçlü vitaminler ve mineraller sayesinde en şifalı besinlerin başında gelir.

Türk mutfağında sıkça tüketilen soğanın kabuğundan elde edilen çay, sayısız faydaya sahiptir.

Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılan soğanın hem kendisi hem de çayı bir yığın önemli faydaya sahiptir.

Soğan kabuklarından elde edilen çayın bu faydalarını öğrendikten sonra onları bir daha asla çöpe atmayacaksınız. Peki, soğan kabuğu çayının faydaları nedir?

İşte soğan kabuğu çayının güçlü etkileri...