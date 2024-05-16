Demlikteki kireç lekesinden eser kalmayacak: Yalnızca 2 malzeme kireci söküp atıyor. Demlikteki kireç nasıl temizlenir?

Demlikte, çaydanlıkta veya su ısıtıcılarında meydana gelen kireç hem kirli bir görünüme neden olur hem de pişirilen çayın lezzetini bozar. Demliklerde biriken bu kireç lekeleri için pek çok yöntem bulunsa da en etkilisi, doğal temizleyicilerdir.

Her evde bulunan bu 2 malzeme sayesinde demliklerde bulunan kalıplaşmış kireci etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Bu doğal temizlik yöntemiyle demlikler, çaydanlıklar ve su ısıtıcıları yeni alınmış gibi ışıl ışıl olacak.

İşte demlik kirecini çözen etkili yöntem...