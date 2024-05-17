Evde ceviz varsa hemen suda bekletin: Ceviz suyunun bilinmeyen faydası ortaya çıktı. Suda bekletilmiş cevizin faydaları nedir?

Sağlığımızı koruyup güçlendirmek için doğanın bize sunduğu güçlü vitaminlere ve minerallere sahip besinler mevcuttur. Kuru yemişler de bu besinler arasında yer alır. Ancak kuru yemişler arasında yer alan ceviz, tam bir sağlık deposudur.

Ceviz; A, E, B1, B2 ve C vitaminleri içerirken ayrıca demir, magnezyum, bakır ve çinko minerallerini de içerir.

Ceviz başlı başına şifa deposuyken onları suda bekletip hem cevizleri tüketmek hem de suyunu içmek, bir dizi önemli yararı beraberinde getirir.

İşte ceviz suyunun mucizevi faydaları...