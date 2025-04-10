En Uzun Ömürlü Ülkeler Araştırıldı, 4 Besin Ortaya Çıktı! Bu Gıdalar Resmen Ölümsüzlüğün Sırrıymış

Yeni bir araştırma, sağlıklı bir yaşam sürmek ve uzun ömürlü olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken dört besini ortaya koydu.

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En Uzun Ömürlü Ülkeler Araştırıldı, 4 Besin Ortaya Çıktı! Bu Gıdalar Resmen Ölümsüzlüğün Sırrıymış

Dünya üzerinde en uzun yaşayan ve en sağlıklı nüfusa sahip beş mavi bölge olarak bilinen Okinawa (Japonya), Sardunya (İtalya), Nicoya (Kosta Rika), Ikaria (Yunanistan) ve Loma Linda (ABD) örnek alınarak yapılan bu araştırma, sağlıklı diyetlerin uzun ömürle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

GEZEGENSEL SAĞLIKLI DİYET VE AKDENİZ DİYETİ

Araştırmaya göre, ölüm oranlarını azaltmak isteyenlerin benimsemesi gereken iki temel diyet modeli bulunuyor: Gezegensel Sağlıklı Diyet ve Akdeniz Diyeti. Her iki diyette de dört besin öne çıkıyor: Meyve, sebze, kuruyemişler ve tam tahıllar. Bu besinler, bağımsız olarak daha düşük ölüm oranlarıyla ilişkilendiriliyor.

En Uzun Ömürlü Ülkeler Araştırıldı, 4 Besin Ortaya Çıktı! Bu Gıdalar Resmen Ölümsüzlüğün Sırrıymış - Resim : 1

GEZEGENSEL SAĞLIKLI DİYET

Bu diyet, bol miktarda meyve, sebze, tam tahıl, baklagil ve kuruyemiş tüketimini öneriyor. Ayrıca, doymamış yağlar ve süt ürünleri ılımlı bir şekilde tüketilmeli, kırmızı et ve ilave şeker ise minimum seviyede olmalıdır.

AKDENİZ DİYETİ

Akdeniz diyeti, meyve, sebze, baklagil, tam tahıl ve kuruyemişler açısından zengindir. Ana yağ kaynağı zeytinyağıdır ve beyaz etin kırmızı ete tercih edilmesi önerilir. Bu diyeti benimseyenlerde kalp hastalıkları ve kilo kaybı oranları da daha düşüktür.

En Uzun Ömürlü Ülkeler Araştırıldı, 4 Besin Ortaya Çıktı! Bu Gıdalar Resmen Ölümsüzlüğün Sırrıymış - Resim : 2

BU 4 BESİN ÖLÜM ORANLARINI DÜŞÜRÜYOR

Araştırmada, gezegensel sağlıklı diyeti takip edenlerin yanı sıra Akdeniz diyetiyle uyumlu beslenmenin de ölüm oranlarını azalttığı gözlemlendi. Çalışmaya göre, meyve, süt ürünleri, doymamış yağlar ve kuruyemişlerin tüketilmesi, ölüm oranlarını düşüren faktörler arasında yer aldı.

ARAŞTIRMADAN ÇARPICI SONUÇLAR

11 binden fazla yetişkinin beslenme alışkanlıkları takip edilerek, 14.4 yıl süresince ölüm oranları incelendi. Sonuçlar, sağlıklı diyetlere daha fazla uyum sağlamanın ölüm oranlarını %21-22 oranında düşürdüğünü ortaya koydu.

Araştırma, sağlıklı beslenmenin sadece yaşam kalitesini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda uzun yaşam için de önemli bir etken olduğunu vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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