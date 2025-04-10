Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor

BU CİHAZLARIN İÇİNDEN ALTIN FIŞKIRIYOR

Vatandaşların özellikle merak ettiği konulardan biri, kullanılmayan elektronik cihazlardan altın çıkarılıp çıkarılamayacağı. Bu bağlamda, anakartlar başta olmak üzere pek çok cihazda küçük miktarlarda da olsa altın yer alıyor.

Cep Telefonları: Her bir cep telefonunda ortalama 0.034 gram ile 0.2 gram arasında altın bulunuyor. Tek başına düşük görünse de, milyonlarca cihaz geri dönüştürüldüğünde ciddi bir altın potansiyeli ortaya çıkabiliyor.