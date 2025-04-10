Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor
Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok elektronik cihaz, göründüğünden çok daha değerli olabilir. Özellikle altın gibi kıymetli metallerin elektronik parçalarda kullanıldığı gerçeği, son dönemde kullanıcıların dikkatini çekmeye başladı. Peki, elektronik cihazlarda ne kadar altın bulunur? Bir anakarttan kaç gram altın elde edilebilir? İşte merak edilen detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, iletkenlik özelliği, paslanmaya karşı direnci ve uzun ömürlü yapısıyla elektronik sanayisinde yaygın olarak kullanılıyor. Dayanıklılığı ve yüksek sıcaklıklara karşı gösterdiği direnç sayesinde, özellikle hassas ve kritik bileşenlerde tercih ediliyor. Bu nedenle yüksek kaliteli cihazlarda, altın kaplama temas noktaları ya da mikro bileşenlerde altın parçacıkları görmek mümkün.
BU CİHAZLARIN İÇİNDEN ALTIN FIŞKIRIYOR
Vatandaşların özellikle merak ettiği konulardan biri, kullanılmayan elektronik cihazlardan altın çıkarılıp çıkarılamayacağı. Bu bağlamda, anakartlar başta olmak üzere pek çok cihazda küçük miktarlarda da olsa altın yer alıyor.
Cep Telefonları: Her bir cep telefonunda ortalama 0.034 gram ile 0.2 gram arasında altın bulunuyor. Tek başına düşük görünse de, milyonlarca cihaz geri dönüştürüldüğünde ciddi bir altın potansiyeli ortaya çıkabiliyor.
Bilgisayar ve Laptoplar: Eski model bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar, anakartları ve işlemcileri sayesinde 0.2 gram ile 0.5 gram arasında altın içerebiliyor.
Tıbbi Cihazlar: Hassasiyet ve güvenilirliğin ön planda olduğu medikal cihazlarda da altın kullanılıyor. Bu cihazlarda yer alan altın miktarı, türüne göre değişmekle birlikte 0.1 gram ile 1 gram arasında olabiliyor.
Ses Sistemleri: Özellikle kaliteli ses iletimi sunan cihazlarda, altın kaplama bileşenlere yer veriliyor. Bu tür cihazlarda ise 0.05 gram ile 0.2 gram arasında altın bulunabiliyor.
BÜYÜK KAZANÇ KAPISI OLUYOR
Kullanım ömrünü tamamlamış elektronik ürünlerin çöpe atılmak yerine geri dönüşüm sürecine dâhil edilmesi, hem çevresel açıdan hem de ekonomik değer açısından önem taşıyor. Özellikle altın gibi değerli metallerin geri kazanımı, teknoloji atıklarını fırsata çevirmek isteyenler için ciddi bir kazanç kapısı olabilir.