Avrupa’nın En Büyüğü Türkiye’de Görüntülendi

Yaban hayatı fotoğrafçıları Dr. Pedram Türkoğlu ve Mustafa Aslan tarafından Avrupa'nın en büyük baykuş türü olan puhu, Türkiye’de görüntülendi. Cüssesi dolayısıyla İngilizcede kartal baykuş olarak adlandırılan puhu; Sivas’ta fotoğraflandı.

Avrupa’nın En Büyüğü Türkiye’de Görüntülendi

Türkiye'nin önemli yaban hayatı fotoğrafçılarından Dr. Pedram Türkoğlu ve Mustafa Aslan, Sivas'ta Avrupa'nın en büyük baykuşu özelliğine sahip ve nadir görülebilen bir tür olan puhu türünü fotoğrafladı.

‘GÖZLEMLEMEK OLDUKÇA ZOR’

Dr. Türkoğlu, yaptığı açıklamada baykuşun özellikle kayalık yamaçlarda ve dağlık arazilerde yaşadığına dikkat çekerek gözlemlemenin oldukça zor olduğunu belirtti.

Baykuşun nadiren alçak alanlarda görüldüğünü ve kendilerinin de bu fırsatı değerlendirdiğini dile getiren Dr. Türkoğlu uzun uğraşlar neticesinde baykuşun adeta portresini çektiklerini belirtti.

Puhunun dünyadaki en büyük baykuş türlerinden biri olduğunu ve Avrasya’da çok geniş dağılım alanına sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Türkoğlu, kanat açıklığının 188 santime ve kütlesinin de 4 kilo seviyelerine ulaşabildiğini söyledi.

Avrupa’nın En Büyüğü Türkiye’de Görüntülendi - Resim : 1

CÜSSESİ NEDENİYLE KARTAL BAYKUŞ OLARAK ADLANDIRILIYOR

Dr. Türkoğlu, cüssesi nedeniyle puhunun İngilizce kartal baykuş olarak isimlendirildiğini; başlıca avları arasında ise fare, sıçan, tavşan, gelincik, sansar ve kirpi gibi memelerinin yer aldığını belirtti. Dr. Türkoğlu, puhuların ayrıca fırsat buldukça sürüngenleri ve diğer kuşları dahi avlayabildikleri de not olarak düştü.

‘KAYITLAR DOĞAL YAŞAMLARIN KORUNMASINDA ÖNEMLİ ROLE SAHİP’

Dr. Türkoğlu, son olarak bu fotoğrafların doğal yaşamın korunması açısından farkındalık çalışmalarını desteklemekte büyük rol oynadığına işaret ederek; “Puhu baykuşunun görüntülenmesi hem bilimsel araştırmalar hem de koruma çabaları açısından önemli bir noktaya parmak basıyor. Bu kayıt, nadir türlerin korunmasına yönelik ülkemizde daha fazla yatırım yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

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Kaynak: DHA

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