Servis Ustası İtiraf Etti: Bu Eşya Çamaşır Makinesini Mahvediyor! Tek Yıkamada Motoru Yakıyor

Sıcak bir duş sonrası yumuşacık bir banyo paspasına basmak keyifli olabilir. Ancak bu keyif, paspasınızın çamaşır makinesinde yıkanmasıyla birlikte ciddi sorunlara dönüşebilir. Uzmanlar, birçok kişinin farkında olmadan yaptığı bu temizlik alışkanlığının, hem çamaşır makinelerine hem de paspaslara zarar verdiğini belirtti.

GÖRÜNDÜĞÜ KADAR MASUM DEĞİL

Çamaşır makinesine kolayca atılıveren banyo paspasları, pratik bir çözüm gibi görünse de aslında cihazın ömrünü kısaltan tehlikeli bir alışkanlık olabilir. 30 yılı aşkın süredir onarım işleriyle uğraşan uzman Scott Flint, paspasların suyu fazlasıyla emdiğini ve bu nedenle makinenin aşırı yükle çalışmasına neden olduğunu vurguluyor.

Taste of Home dergisine konuşan Flint, "Paspaslar makineye büyük oranda su çektikleri için, yıkama sırasında cihazda denge bozuluyor. Bu da iç mekanizmaya fazladan yük bindirerek arıza riskini artırıyor" diyor.

İÇ AKSAMLAR ZARAR GÖREBİLİR

Banyo paspaslarının kalın ve suyu emen yapısı, özellikle yüksek devirli yıkamalarda makinenin tamburunu zorlayabiliyor. Flint, bu yükün bazı durumlarda iç parçaların kırılmasına veya parçalanmasına neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, kaymaz kauçuk tabanlı paspaslar, sıcak suda yıkandığında tabanlarının bozulduğunu, bu parçaların da zamanla motor veya tahliye pompasını tıkayarak daha büyük arızalara yol açtığını söylüyor.

Kauçuk içermeyen paspaslar bile kalın dokuları nedeniyle filtrelerde tıkanmalara neden olabiliyor. Bu tür hasarların onarım maliyetleri ise kullanıcıya yüzlerce liraya mal olabiliyor.

HASAR KONTROLÜNÜN BASİT YOLU

Scott Flint, paspas gibi ağır tekstil ürünlerini yıkadıktan sonra çamaşır makinesinin zarar görüp görmediğini anlamak için basit bir yöntem de öneriyor:

"Tambura hafifçe bastırın. Eğer tok ve derin bir ses geliyorsa, bu iç kısımda hasar olabileceğine işarettir."

Bu nedenle uzmanlar, banyo paspaslarını makinede yıkamak yerine elle yıkamayı veya kuru temizleme gibi alternatif yöntemleri tercih etmenin, hem cihazınız hem de cüzdanınız için daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi