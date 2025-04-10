Bahar ve Yaz Aylarında Aman Dikkat! Sakın Göz Ardı Etmeyin: Zehirli Kene Isırığı Kendini Böyle Belli Ediyor

Borrelia bakterisini taşıyan kene ısırıkları ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, kene tarafından ısırılan kişilerin çoğu zaman bunu fark etmediğine dikkat çekerek, erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Bahar ve Yaz Aylarında Aman Dikkat! Sakın Göz Ardı Etmeyin: Zehirli Kene Isırığı Kendini Böyle Belli Ediyor

SBU Askeri Tıp Müdürlüğü'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Olena Horobets, bazı hastaların ciltte oluşan kızarıklık ve şişlikleri ciddiye almadığını, yalnızca merhem ya da iltihap giderici ilaçlar kullandığını ifade ediyor. Ancak Lyme hastalığına işaret eden halkalı kızarıklık, genellikle ısırıktan 2-4 hafta sonra beliriyor ve bu aşamada antibiyotik tedavisi şart hale geliyor.

Bahar ve Yaz Aylarında Aman Dikkat! Sakın Göz Ardı Etmeyin: Zehirli Kene Isırığı Kendini Böyle Belli Ediyor - Resim : 1

TANI GECİKİRSE HASTALIK KRONİKLEŞEBİLİR

Lyme hastalığı tanısında Borrelia’ya karşı antikor testi yapılabiliyor ancak bu testlerin doğru sonuç vermesi için antikorların vücutta yeterince birikmiş olması gerekiyor. Tedavi süreci genellikle 3-4 hafta sürüyor ve bağışıklık sistemi yetersiz kalırsa hastalık kronikleşebiliyor.

İlk belirtiler bazen aylar sonra ortaya çıktığı için, yorgunluk, baş ağrısı, uyuşma, kas ve eklem ağrıları gibi nörolojik şikayetler, kene ısırığıyla ilişkilendirilemeyebiliyor. Bu durum tanı sürecini daha da zorlaştırıyor.

Bahar ve Yaz Aylarında Aman Dikkat! Sakın Göz Ardı Etmeyin: Zehirli Kene Isırığı Kendini Böyle Belli Ediyor - Resim : 2

HER KENE ISIRIĞI RİSK TAŞIYOR

Kenenin taşıyıcı olup olmadığını dış görünüşünden anlamak mümkün değil. Uzmanlara göre her kene ısırığı potansiyel risk taşıyor. Bu nedenle, kene ısırığı fark edildiğinde ya da kene vücutta görüldüğünde, laboratuvar ortamında test yaptırılması gerekiyor. Özellikle dişi keneler tek seferde ısırırken, erkek keneler birden fazla kez sokabiliyor ve fark edilmeden bulaş riski oluşturabiliyor.

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