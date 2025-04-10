Türklerin Bir Numaralı Tercihi Tarihe Karıştı: Çay ve Kahve Devi İflas Bayrağını Çekti
Almanya’da çay, kahve ve şekerleme denince akla ilk gelen markalar arasında yer alan Arko, Hussel ve Eilles için iflas süreci resmen başladı. Deutsche Confiserie Holding bünyesindeki bu köklü şirketler, ekonomik zorlukların altından kalkamayarak Norderstedt Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Artı49
Özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin de sıkça tercih ettiği bu markaların yaklaşık 300 mağazası kapanma riskiyle karşı karşıya. Toplamda 1.200 kişiye istihdam sağlayan şirketlerin geleceği belirsizliğini korurken, çalışanların maaşlarının önümüzdeki üç ay boyunca iflas yardımı kapsamında ödeneceği bildirildi.
İKİNCİ İFLAS GİRİŞİMİ
Şirketler daha önce de 2021 yılında, pandemi kaynaklı ekonomik sıkıntılar nedeniyle benzer bir süreç yaşamıştı. Ancak o dönemde alınan önlemlerle faaliyetlerini sürdürebilen Arko, Hussel ve Eilles, bu kez artan mali baskılara karşı direnemedi.
Mahkeme tarafından atanan iflas yöneticisi, markaların finansal durumunu ve yeniden yapılanma şansını değerlendirecek. Almanya çapında geniş bir müşteri kitlesine hitap eden bu üç markanın geleceğine dair nihai karar ise önümüzdeki süreçte belli olacak.