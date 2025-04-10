Türklerin Bir Numaralı Tercihi Tarihe Karıştı: Çay ve Kahve Devi İflas Bayrağını Çekti

İKİNCİ İFLAS GİRİŞİMİ

Şirketler daha önce de 2021 yılında, pandemi kaynaklı ekonomik sıkıntılar nedeniyle benzer bir süreç yaşamıştı. Ancak o dönemde alınan önlemlerle faaliyetlerini sürdürebilen Arko, Hussel ve Eilles, bu kez artan mali baskılara karşı direnemedi.