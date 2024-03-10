'Ekmeğimizi yiyen it': Yılmaz Erdoğan çılgına döndü

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklindeki yorumuna sinirlenerek konuyu savcılığa taşıdı.

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'Ekmeğimizi yiyen it': Yılmaz Erdoğan çılgına döndü

Uzun bir aradan sonra senaristliğini ve başrolünü üstlendiği 'İnci Taneleri' adlı diziyle ekranlara dönen usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin yorumunu savcılığa taşıdı.

Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre sosyal medyada Ayşe K., şahsi hesabında Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu bir videonun altına yorum yaptı: "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler."

Erdoğan, savcılığa başvurarak Ayşe K. hakkında şikayette bulundu; suç duyurusunda onur, şeref ve saygınlığının söz konusu yorumla zedelendiğini belirterek yorumda sarf edilen sözlerin fikir özgürlüğünü aşarak hakaret boyutuna ulaştığını söyleyerek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını istedi.

Yılmaz Erdoğan'ın şikayeti sonrası şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlatıldı.

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