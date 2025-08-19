Dünyada Sadece Bir Kişide Görülen Yeni Kan Grubu Keşfedildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası kan grubu sınıflandırmalarına 48. sistem eklendi. Yeni kan grubuna, taşıyıcısının kökenine atfen “Gwada negatif” adı verildi. Söz konusu kişi, Karayipler’deki Guadeloupe Adası’ndan 54 yaşında bir kadın ve şu anda Paris’te yaşıyor.

15 YILLIK GİZEM ÇÖZÜLDÜ

Bu sıra dışı kan grubu ilk kez 15 yıl önce, rutin bir ameliyat öncesi testte tespit edilen bilinmeyen bir antikor sayesinde fark edildi. Ancak bulgunun doğası ancak 2019’da, gelişmiş DNA dizileme teknolojileriyle ortaya çıkarılabildi. Araştırmalar, kadının her iki ebeveynden de mutasyona uğramış geni miras aldığını ve bunun “Gwada negatif” adı verilen grubu oluşturduğunu gösterdi.

2025'TE ULUSLARARASI ONAY

Haziran 2025’te Milano’da düzenlenen Uluslararası Kan Transfüzyonu Derneği (ISBT) konferansında bu keşif resmen kabul edildi ve dünya kan grubu kayıtlarına eklendi.

TIPTA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

EFS biyoloğu Thierry Peyraard, bu keşfin genetik çeşitliliğin nadir örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Araştırmacılar şimdi benzer genetik özelliklere sahip başka bireylerin bulunup bulunmadığını araştırıyor. Amaç, bu tür istisnai kan gruplarına sahip kişilerin tedavi süreçlerinde daha güvenli transfüzyon imkânı sağlamak.

