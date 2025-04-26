Domateslerin Yanına Sakın Bu Bitkileri Dikmeyin: Verimi Bitiriyor, Hastalık Getiriyor

Domatesler, sağlıklı bir büyüme için bol miktarda besine ihtiyaç duyan, hassas yapılı bitkilerdir. Bu nedenle, bahçede domateslerin yanına hangi bitkilerin ekileceği büyük önem taşır. Bazı bitkiler, köklerinden salgıladıkları maddelerle veya yoğun besin tüketimiyle domateslerin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

İşte domateslerle aynı alanda yetiştirilmemesi gereken üç bitki:

1. Patates

Patatesler ve domatesler aynı familyadan gelir ve benzer hastalıklara karşı savunmasızdır. Patateste sık görülen yanıklık ve kahverengi çürüme gibi hastalıklar kolayca domateslere bulaşabilir. Ayrıca, patatesler de yoğun besin tükettiği için toprakta domateslerin ihtiyaç duyduğu minerallerin azalmasına yol açabilir. Bu yüzden, patatesleri domateslerden uzakta yetiştirmek en doğru seçim olacaktır.

2. Salatalık

Salatalıklar ve domatesler, hem büyüme şekilleri hem de besin ihtiyaçları açısından birbirine rakip olabilir. Salatalıklar sarmaşık gibi yayılarak büyüdüğü için geniş alan ister, domatesler de desteklenmeyi gerektiren bitkilerdir. Aynı yatağa ekildiklerinde alan ve besin rekabeti yaşanabilir, bu da her iki bitkinin verimini düşürebilir. Özellikle toprak yeterince zengin değilse, hem salatalıklar hem de domatesler strese girebilir.

3. Pancar

Pancar ve domatesin aynı alanda yetiştirilmesi de tavsiye edilmez. Pancar köklerinden salgılanan bazı doğal maddeler, domates bitkisinin büyümesini yavaşlatabilir. Ayrıca her iki bitki de bazı hastalıklara karşı hassas olduğundan, yan yana ekilmeleri hastalık yayılım riskini artırabilir.

Kaynak: Haber Merkezi