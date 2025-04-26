Deprem Anında Hayat Kurtaracak! İşte Deprem Çantasında Bozulmadan Uzun Süre Dayanabilecek Yiyecekler

Depremler ve diğer doğal afetler her an yaşanabilir ve bu yüzden hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Dayanıklı bir "deprem çantası" oluştururken su, ilk yardım kitleri ve hijyen malzemeleri kadar, uzun ömürlü ve besleyici yiyecekler seçmek de hayati öneme sahip. İşte deprem çantanızda mutlaka bulunması gereken, bozulmadan uzun süre saklanabilecek 10 temel gıda...

Konserve Yiyecekler (Ton balığı, barbunya, mısır vb.):

Protein ve karbonhidrat açısından zengin olan konserveler aç-kapa kapaklı tercih edilirse kullanım kolaylığı sağlar.

Kuru Baklagiller (Mercimek, nohut, kuru fasulye):

Eğer pişirme imkânı varsa hem enerji hem de protein kaynağıdır. Önceden haşlanıp vakumlanarak da saklanabilir.

Kuruyemişler (Badem, ceviz, fındık, leblebi):

Az yer kaplar, uzun süre dayanır, vücuda gerekli vitamin ve mineralleri sağlar.

Kuru Meyveler (Kuru kayısı, hurma, kuru üzüm, incir):

Doğal şeker içerikleriyle enerji verirken tatlı ihtiyacını da karşılar.

Bisküvi ve Krakerler (Uzun ömürlü paketler tercih edilmeli):

Hemen tüketilebilen, kolay taşınabilir karbonhidrat kaynağıdır.

Enerji ve Granola Barları:

Yoğun enerji sağlar, vitamin ve lif içerikleri ile besleyicidir.

Hazır Çorba Tozları:

Sıcak su bulunması halinde kolayca hazırlanır, vücudu sıcak tutar.

Bebek Mamaları (Kavanozda veya toz formda):

Özellikle çocuklar için vazgeçilmezdir, ancak yetişkinler için de hızlı bir besin desteği sağlar.

Bal (Mini paketlerde):

Bozulmaz, uzun süre dayanır, enerji verir ve bağışıklık sistemini destekler.

Sert Şekerler / Naneli Şekerler:

Moral yükseltir, ağız kuruluğunu giderir ve küçük yer kaplar.

Yiyeceklerin son kullanma tarihlerini düzenli kontrol edin ve 6-12 ay aralıklarla çantanızı güncelleyin.

Susuz tüketilebilen ve pratik tüketim sağlayan gıdalar tercih edin.

Yanınıza küçük bir açacak, çatal-kaşık seti ve ıslak mendil de eklemeyi unutmayın. Hazırlıklı olmak hayat kurtarır.

Kaynak: Haber Merkezi