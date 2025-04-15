Dahilerle Çalışan Profesör Açıkladı: Zeki İnsanların 4 Garip Alışkanlığı Ortaya Çıktı

Yale Üniversitesi profesörü Craig Wright, toplumda garip sayılan bazı alışkanlıkların aslında yüksek zekanın habercisi olabileceğini belirtti.

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Dahilerle Çalışan Profesör Açıkladı: Zeki İnsanların 4 Garip Alışkanlığı Ortaya Çıktı

Zeka üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, alışılmadık bazı davranışların aslında sıradanlıktan uzak, yüksek potansiyele işaret edebileceğini ortaya koyuyor. Yale Üniversitesi’nde Prof. Craig Wright, yıllarca dahi olarak tanımlanan bireylerle çalıştıktan sonra, zeki insanlarda sık rastlanan 4 sıra dışı alışkanlığı paylaştı.

1. TAKINTIYA VARAN TUTKULAR

Dahilerle Çalışan Profesör Açıkladı: Zeki İnsanların 4 Garip Alışkanlığı Ortaya Çıktı - Resim : 1

Prof. Wright’a göre, üstün zeka bir anda ortaya çıkan bir ışık parıltısı değil uzun süreli zihinsel bir hazırlığın sonucu. Evreka anı diye bilinen buluş anlarının arkasında, yıllarca süren yoğun düşünsel birikim yatıyor. Wright, zekası yüksek bireylerin çoğunun, tutkularını zamanla takıntı seviyesine taşıdığını ve başarıyı bu güçlü iç motivasyonla yakaladığını vurguluyor. Farklı alanlara ilgi duyan bireylerin daha yaratıcı olduğunu da sözlerine ekliyor.

2. TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI

Dahilerle Çalışan Profesör Açıkladı: Zeki İnsanların 4 Garip Alışkanlığı Ortaya Çıktı - Resim : 2

Tırnak yeme genellikle zararlı bir alışkanlık olarak görülse de, Psychology Today’in aktardığına göre bu davranış, zihinsel gerilimi azaltmak ve konsantrasyonu artırmak amacıyla sergilenebiliyor. UNIR Üniversitesi’nden Prof. Sylvia Sastre-Riba, bu davranışın mükemmeliyetçilikle ilişkili olabileceğini belirtiyor. Mükemmeliyetçilik ise, yüksek zekalı bireylerde potansiyeli ortaya çıkarmada etkili bir faktör. Tırnak yeme bazen psikolojik sorunlarla ilişkilendirilse de, kendi başına bu alışkanlık zeka ve yaratıcılık ile bağlantılı olabiliyor.

3. YALNIZ VE SESSİZ ORTAMLARDA ÇALIŞMAK İSTEĞİ

Dahilerle Çalışan Profesör Açıkladı: Zeki İnsanların 4 Garip Alışkanlığı Ortaya Çıktı - Resim : 3

Karolinska Enstitüsü’nde yapılan bir araştırma, yüksek zekaya sahip bireylerin çevresel uyaranlara karşı daha hassas olduğunu ortaya koydu. Parlak ışıklar, gürültülü kalabalıklar gibi unsurlar, bu bireylerde yorgunluk ya da rahatsızlık yaratabiliyor. Bu nedenle, yalnız ve sessiz ortamlarda çalışmayı tercih etmeleri, onların daha verimli ve yaratıcı olmalarını sağlıyor.

4. KENDİ KENDİNE KONUŞMAK

Zeka ile ilişkilendirilen bir diğer dikkat çekici alışkanlık ise, kendi kendine konuşmak. Wisconsin ve Pensilvanya üniversitelerinin ortak araştırmasına göre, insanlar nesneleri adlarıyla sesli olarak andığında, bu objeleri daha kolay hatırlıyor. Uzmanlara göre kendi kendine konuşmak, düşünceleri organize etmek, problemleri çözmek, ezberlemeyi kolaylaştırmak ve hedeflere daha net odaklanmak açısından oldukça etkili.

Kaynak: Haber Merkezi

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