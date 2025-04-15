Ne Yemek Ne Spor Ne de Stres! 100 Yaşındaki Kadının Uzun Yaşamının Perde Arkası Bakın Ne Çıktı

Hayat hikayesi büyük bir örnek olan Cameron, enerjisi ve yaşam dolu tavırlarıyla dikkat çekiyor. 25 Ocak’ta ailesi ve dostlarıyla birlikte yüzüncü yaş gününü kutlayan Margaret Cameron, 1925 yılında İskoçya’nın Glasgow kentinde dünyaya geldi. Beş kız kardeşiyle birlikte kalabalık bir ailede büyüyen Cameron, ilerleyen yıllarda evlendi ve beş çocuk sahibi oldu.

30 YIL BOYUNCA DANS ETTİ

58 yaşında emekli olan Cameron, iki yıl sonra yerel bir dans kulübüne katıldı. Tam 30 yıl boyunca düzenli olarak dans etmeye devam etti. Kulüpte yalnızca dans etmekle kalmayan Cameron, aynı zamanda sicil memuru ve komite üyesi olarak da görev yaptı. Boş vakitlerinde ailesiyle birlikte tiyatro, sinema ve müzikallere gitmekten keyif aldığını dile getirdi.

“100 YAŞINDA HİSSETMİYORUM”

Yüzyıllık hayatına dair konuşan Cameron, “Torunlarımı görmek günün en keyifli anıydı. Kendimi çok iyi hissediyorum, asla 100 yaşında gibi değilim. Hâlâ genç hissediyorum,” sözleriyle yaşam enerjisini vurguladı.

100 YAŞININ SIRRINI AÇIKLADI

Uzun yaşamın sırrını da paylaşan Cameron, sabah rutinine dikkat çekerek, “Her sabah dans ve kahvaltıda mutlaka yulaf lapası yerim. Uzun ömür, mutlulukta ve güçlü bir ailede gizli” ifadelerini kullandı.

Cameron, özellikle gençlere seslenerek, “Borçlanmayın!” dedi. 100 yaşındaki kadının hayat enerjisi ve uzun ömür sırrı, birçok kişiye ilham oldu.

Kaynak: Haber Merkezi