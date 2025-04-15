Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi

Listenin zirvesinde Türkiye'nin İzmir Tire ilçesine özgü köftesi yer aldı. Türk mutfağından birçok yemek de listeye girerek büyük beğeni topladı.

Coğrafi işaretle tescillenmiş olan Tire köftesi, dana veya sığır etinden yüzde 20’yi geçmeyecek yağ oranıyla hazırlanıyor. Et, sinir ve yağlarından arındırıldıktan sonra tuzlanıp dinlendiriliyor ve kıyma haline getiriliyor. Şişlere dizilen köfteler, odun ateşinde tütsülenerek pişiriliyor. Ardından bakır tavada tereyağı eşliğinde sade, domatesli veya yoğurtlu olarak servis ediliyor.