Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi

Dünya genelindeki geleneksel tatların değerlendirildiği gastronomi platformu TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği” listesini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Ülke puanı yemek gıda Taste Atlas
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Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi - Resim: 1

Listenin zirvesinde Türkiye'nin İzmir Tire ilçesine özgü köftesi yer aldı. Türk mutfağından birçok yemek de listeye girerek büyük beğeni topladı.

Coğrafi işaretle tescillenmiş olan Tire köftesi, dana veya sığır etinden yüzde 20’yi geçmeyecek yağ oranıyla hazırlanıyor. Et, sinir ve yağlarından arındırıldıktan sonra tuzlanıp dinlendiriliyor ve kıyma haline getiriliyor. Şişlere dizilen köfteler, odun ateşinde tütsülenerek pişiriliyor. Ardından bakır tavada tereyağı eşliğinde sade, domatesli veya yoğurtlu olarak servis ediliyor.

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Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi - Resim: 2

DÜNYANIN EN İYİ KIYMALI YEMEKLERİ LİSTESİNDEKİ TÜRK LEZZETLERİ

Geleneksel Türk lezzetlerinin büyük ilgi gördüğü listede yer alan diğer yemekler ise şöyle sıralandı:

1. sırada: Tire Köftesi

3. sırada: Adana Kebap

7. sırada: Sarma

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Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi - Resim: 3

15. sırada: Kayseri Yağlaması

17. sırada: Beyti Kebap

18. sırada: Islama Köfte

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Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi - Resim: 4

21. sırada: Köfte

29. sırada: Karnıyarık

42. sırada: Çiğ Köfte

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Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi - Resim: 5

43. sırada: İçli Köfte

46. sırada: İnegöl Köfte

58. sırada: Manisa Kebabı

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Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi - Resim: 6

66. sırada: İzmir Köfte

69. sırada: Patlıcan Dolması

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Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi - Resim: 7

82. sırada: Dolma

86. sırada: Biber Dolması

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Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi - Resim: 8

92. sırada: Islak Hamburger

93. sırada: Akçaabat Köftesi

97. sırada: Patlıcan Kebabı

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