Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi
Dünya genelindeki geleneksel tatların değerlendirildiği gastronomi platformu TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği” listesini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Listenin zirvesinde Türkiye'nin İzmir Tire ilçesine özgü köftesi yer aldı. Türk mutfağından birçok yemek de listeye girerek büyük beğeni topladı.
Coğrafi işaretle tescillenmiş olan Tire köftesi, dana veya sığır etinden yüzde 20’yi geçmeyecek yağ oranıyla hazırlanıyor. Et, sinir ve yağlarından arındırıldıktan sonra tuzlanıp dinlendiriliyor ve kıyma haline getiriliyor. Şişlere dizilen köfteler, odun ateşinde tütsülenerek pişiriliyor. Ardından bakır tavada tereyağı eşliğinde sade, domatesli veya yoğurtlu olarak servis ediliyor.
DÜNYANIN EN İYİ KIYMALI YEMEKLERİ LİSTESİNDEKİ TÜRK LEZZETLERİ
Geleneksel Türk lezzetlerinin büyük ilgi gördüğü listede yer alan diğer yemekler ise şöyle sıralandı:
1. sırada: Tire Köftesi
3. sırada: Adana Kebap
7. sırada: Sarma
15. sırada: Kayseri Yağlaması
17. sırada: Beyti Kebap
18. sırada: Islama Köfte
21. sırada: Köfte
29. sırada: Karnıyarık
42. sırada: Çiğ Köfte
43. sırada: İçli Köfte
46. sırada: İnegöl Köfte
58. sırada: Manisa Kebabı
66. sırada: İzmir Köfte
69. sırada: Patlıcan Dolması
82. sırada: Dolma
86. sırada: Biber Dolması
92. sırada: Islak Hamburger
93. sırada: Akçaabat Köftesi
97. sırada: Patlıcan Kebabı