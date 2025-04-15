Astrolog Dinçer Güner 'Resmen Bitti' Diyerek Duyurdu: Artık Yeni Bir Dönem Başlıyor

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 12 burcu da etkileyecek olan burç yorumlarını paylaştı. Venüs retrosunun sona erdiğini duyuran Güner, yeni bir dönemin resmen başladığını açıkladı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Astrolog Dinçer Güner 'Resmen Bitti' Diyerek Duyurdu: Artık Yeni Bir Dönem Başlıyor

Dinçer Güner, açıklamalarında, yaklaşık 40 gündür devam eden Venüs retrosunun sona erdiğini belirtti.

Paylaşımında haftaya olumlu bir başlangıç yapıldığını belirten Güner, Venüs’ün geri hareketinin sona ermesiyle birlikte ilişkilerde ve maddi konularda yeni bir döneme girileceğine vurgu yaptı. Astrolog, özellikle aşk, estetik, ortaklıklar ve finansal meselelerde yaşanan belirsizliklerin geride kalacağını ifade etti.

Astrolog Dinçer Güner 'Resmen Bitti' Diyerek Duyurdu: Artık Yeni Bir Dönem Başlıyor - Resim : 1

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Güner’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Haftaya güzel haberlerle başlıyoruz arkadaşlar. Bugün itibari ile Venüs retrosu finitto! Venüs yaklaşık 40 gündür geri harekette idi. Başta ilişkiler olmak üzere maddi konular, ortaklıklar, anlaşmalar, estetik, flörtler, eskiler, evlilik gibi alanlarda kendini gösterdi.

Kah kararsızlıkla, kah eskilerle, kah yeni başlayan ilişkilerin güvensizliği ile, kah maddi sorunlar ile kah memnun olunmayan estetiklerle kah mutlu edecek şeylerin varlığının azalması ile etkilerini ortaya koydu.

Güzel haber ise şu; bugün itibari ile Venüs retrosu artık sona erdi! Maddi- manevi güzellik, rahatlama, ilişkilerde netleşme, paranın bereketinin artışı, yeni ilişkilere başlama, ortaklıklarda ve evlilikle anlayış süreci bugün itibari ile başlar.

Artık bu etkiler geride kalıyor. Bugünden itibaren ilişkilerde netlik, maddi alanda bolluk ve bereket, yeni aşkların başlangıcı ve anlayışa dayalı ortaklıkların kapısı aralanıyor.

Venüs’ün düz harekete geçmesiyle birlikte hem ruhsal hem de finansal anlamda toparlanmaların yaşanabileceğini belirten Güner, 12 burç için özel değerlendirmelerde de bulundu. Yorumlarıyla sık sık gündeme gelen astrolog, takipçilerine yeni başlangıçlar için doğru bir döneme girildiği mesajını verdi.

Astrolog Dinçer Güner 'Resmen Bitti' Diyerek Duyurdu: Artık Yeni Bir Dönem Başlıyor - Resim : 2

ASTROLOJİ NEDİR? UZMANLAR ASTROLOJİNİN TANIMINI NASIL YAPIYOR?

Astroloji, kökeni Antik Yunan’a dayanan ve “yıldızların bilgisi” anlamına gelen “Astrologia” kelimesinden türetilmiş bir disiplindir. Türk Dil Kurumu bu kavramı “yıldız falcılığı” olarak tanımlarken, farklı kaynaklar astrolojiyi çok daha kapsamlı bir alan olarak ele alıyor.

Oxford Sözlüğü astrolojiyi, “gökyüzündeki cisimlerin hareketleri ile konumlarının, insan yaşamı üzerindeki varsayılan etkilerini inceleyen bir alan” şeklinde tanımlıyor. Bu tanım, astrolojinin yalnızca bir kehanet aracı değil, aynı zamanda göksel olaylar ile yeryüzündeki yaşam arasında olası ilişkileri araştıran bir çalışma sahası olduğunu ortaya koyuyor.

Konuyla ilgili derinlemesine analizleriyle tanınan Astrolog Robert Currey ise astrolojiyi şöyle açıklıyor:

Astroloji; gök cisimlerinin pozisyonları ve hareketleri ile yeryüzündeki fiziksel olaylar ve yaşam arasında gözlemlenen bağlantıların incelenmesi ve bu doğrultuda yapılan uygulamalar bütünüdür.

Her ne kadar bazı astrologlar yıldızlar ve takımyıldızlarla çalışmayı tercih etse de, modern Batı astrolojisinde ağırlıklı olarak Güneş, Ay ve gezegenlerin (Plüton dahil) Güneş Sistemi içerisindeki konumları esas alınır. Bu göksel varlıkların belirli anlarda gökyüzündeki yerleşimi, kişilerin karakter özelliklerinden, ruh hallerine ve yaşamlarındaki önemli gelişmelere kadar birçok alanla ilişkilendirilmektedir.

Ehliyet Sahipleri Dikkat! Sürücülere Her Yıl Test Şartı GeliyorEhliyet Sahipleri Dikkat! Sürücülere Her Yıl Test Şartı GeliyorEkonomi

İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldıİzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle SarsıldıEkonomi

Etiketler
Dinçer Güner Astroloji Aylık burç yorumları Burç Yorumları
Son Güncelleme:
Zenginler Bu Sırrı Biliyor: Cüzdana 1 Tane Koyunca Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor Zenginler Bu Sırrı Biliyor: Cüzdana 1 Tane Koyunca Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor
Ne Masraf Ne Tadilat Ne İnşaat Tozu! İç Mimar Evin Havasını Baştan Aşağı Değiştirecek 3 Küçük Dokunuşu Açıkladı Ne Masraf Ne Tadilat Ne İnşaat Tozu! İşte Evin Havasını Değiştirecek 3 Etkili Dokunuş
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek' İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Kilosu 1000 TL'ye Satılıyor, Raflarda Zor Bulunuyor! Altın Gibi Değerli, Turistler Poşet Poşet Alıyor Kilosu 1000 TL'ye Satılıyor, Raflarda Zor Bulunuyor! Altın Gibi Değerli
İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı
Ehliyet Sahipleri Dikkat! Sürücülere Her Yıl Test Şartı Geliyor Ehliyet Sahipleri Dikkat! Sürücülere Her Yıl Test Şartı Geliyor