Astrolog Dinçer Güner 'Resmen Bitti' Diyerek Duyurdu: Artık Yeni Bir Dönem Başlıyor

Dinçer Güner, açıklamalarında, yaklaşık 40 gündür devam eden Venüs retrosunun sona erdiğini belirtti.

Paylaşımında haftaya olumlu bir başlangıç yapıldığını belirten Güner, Venüs’ün geri hareketinin sona ermesiyle birlikte ilişkilerde ve maddi konularda yeni bir döneme girileceğine vurgu yaptı. Astrolog, özellikle aşk, estetik, ortaklıklar ve finansal meselelerde yaşanan belirsizliklerin geride kalacağını ifade etti.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Güner’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Haftaya güzel haberlerle başlıyoruz arkadaşlar. Bugün itibari ile Venüs retrosu finitto! Venüs yaklaşık 40 gündür geri harekette idi. Başta ilişkiler olmak üzere maddi konular, ortaklıklar, anlaşmalar, estetik, flörtler, eskiler, evlilik gibi alanlarda kendini gösterdi.

Kah kararsızlıkla, kah eskilerle, kah yeni başlayan ilişkilerin güvensizliği ile, kah maddi sorunlar ile kah memnun olunmayan estetiklerle kah mutlu edecek şeylerin varlığının azalması ile etkilerini ortaya koydu.

Güzel haber ise şu; bugün itibari ile Venüs retrosu artık sona erdi! Maddi- manevi güzellik, rahatlama, ilişkilerde netleşme, paranın bereketinin artışı, yeni ilişkilere başlama, ortaklıklarda ve evlilikle anlayış süreci bugün itibari ile başlar.

Artık bu etkiler geride kalıyor. Bugünden itibaren ilişkilerde netlik, maddi alanda bolluk ve bereket, yeni aşkların başlangıcı ve anlayışa dayalı ortaklıkların kapısı aralanıyor.

Venüs’ün düz harekete geçmesiyle birlikte hem ruhsal hem de finansal anlamda toparlanmaların yaşanabileceğini belirten Güner, 12 burç için özel değerlendirmelerde de bulundu. Yorumlarıyla sık sık gündeme gelen astrolog, takipçilerine yeni başlangıçlar için doğru bir döneme girildiği mesajını verdi.

ASTROLOJİ NEDİR? UZMANLAR ASTROLOJİNİN TANIMINI NASIL YAPIYOR?

Astroloji, kökeni Antik Yunan’a dayanan ve “yıldızların bilgisi” anlamına gelen “Astrologia” kelimesinden türetilmiş bir disiplindir. Türk Dil Kurumu bu kavramı “yıldız falcılığı” olarak tanımlarken, farklı kaynaklar astrolojiyi çok daha kapsamlı bir alan olarak ele alıyor.

Oxford Sözlüğü astrolojiyi, “gökyüzündeki cisimlerin hareketleri ile konumlarının, insan yaşamı üzerindeki varsayılan etkilerini inceleyen bir alan” şeklinde tanımlıyor. Bu tanım, astrolojinin yalnızca bir kehanet aracı değil, aynı zamanda göksel olaylar ile yeryüzündeki yaşam arasında olası ilişkileri araştıran bir çalışma sahası olduğunu ortaya koyuyor.

Konuyla ilgili derinlemesine analizleriyle tanınan Astrolog Robert Currey ise astrolojiyi şöyle açıklıyor:

Astroloji; gök cisimlerinin pozisyonları ve hareketleri ile yeryüzündeki fiziksel olaylar ve yaşam arasında gözlemlenen bağlantıların incelenmesi ve bu doğrultuda yapılan uygulamalar bütünüdür.

Her ne kadar bazı astrologlar yıldızlar ve takımyıldızlarla çalışmayı tercih etse de, modern Batı astrolojisinde ağırlıklı olarak Güneş, Ay ve gezegenlerin (Plüton dahil) Güneş Sistemi içerisindeki konumları esas alınır. Bu göksel varlıkların belirli anlarda gökyüzündeki yerleşimi, kişilerin karakter özelliklerinden, ruh hallerine ve yaşamlarındaki önemli gelişmelere kadar birçok alanla ilişkilendirilmektedir.