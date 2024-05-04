Çilekleri yumuşamadan muhafaza etmenin formülü bulundu: Çilekler haftalarca tazecik kalacak. Çilek yumuşamadan nasıl muhafaza edilir?

Bahar mevsimiyle birlikte en lezzetli meyvelerden biri olan çilek de tezgahlarda yerini almaya başladı. Lezzetinden asla ödün vermeyen çilek, sağlığımız için de en faydalı meyvelerden biridir.

Tam bir vitamin ve mineral deposu olan çilek, hızla çürümeye ve yumuşamaya eğilimli olan meyveler arasında yer alır.

Sizler için derlediğimiz bu saklama yöntemleri sayesinde çilekler uzunca süre hiç yumuşamadan ve çürümeden taze kalacak.

İşte çilekleri yumuşamadan saklamanın yöntemi...