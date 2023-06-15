Büyük ilgi gördü, görenleri şaşkına çevirdi!

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı yaylası civarında bu yıl yağışların fazla olması ile mantarlar bir önceki yıla göre daha fazla büyüdü.

Dev mantarlar çevre sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, birçok vatandaş pişirmek için mantar topladı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Toplanan mantarların sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafları ise büyük ilgi gördü.

Kaynak: Gerçek Gündem