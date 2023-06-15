Bahçesinde gördü, şaşkına döndü!

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Serdal Deniz, sabah saatlerinde bahçesinde gördüğü güve karşısında şaşkına döndü.

Gördüğü güvenin dev Tavus güvesi olduğunu anlayan Deniz, güvenin fotoğrafını çekti. 14 santimetre kanat açıklıyla dikkat çeken güve, kanatlarında bulunan desenleriyle dikkat çekti. Güveyi fotoğraflayan Deniz, fotoğraflarını çektikten sonra doğaya tekrar geri saldı.

TAVUS GÜVESİ

Dev Tavus Güvesi, Saturnia pyri ismiyle bilinen bir güve türüyken halk arasında kelebek olarak adlandırılır. Bahar ve yaz aylarında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görülen tavus güvesi, 15-20 cm kanat açıklığına ulaşabilir. Geçtiğimiz zamanlarda Dev Tavus Güvesi, Osmaniye ve Bolu da gözlemlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem