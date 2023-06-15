Bahçesinde gördü, şaşkına döndü!

Tokat'ta bir fotoğrafçı tarafından dev Tavus güvesi olarak bilinen güve türü fotoğraflandı.

Son Güncelleme:
Bahçesinde gördü, şaşkına döndü!

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Serdal Deniz, sabah saatlerinde bahçesinde gördüğü güve karşısında şaşkına döndü.

Gördüğü güvenin dev Tavus güvesi olduğunu anlayan Deniz, güvenin fotoğrafını çekti. 14 santimetre kanat açıklıyla dikkat çeken güve, kanatlarında bulunan desenleriyle dikkat çekti. Güveyi fotoğraflayan Deniz, fotoğraflarını çektikten sonra doğaya tekrar geri saldı.

TAVUS GÜVESİ

Dev Tavus Güvesi, Saturnia pyri ismiyle bilinen bir güve türüyken halk arasında kelebek olarak adlandırılır. Bahar ve yaz aylarında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görülen tavus güvesi, 15-20 cm kanat açıklığına ulaşabilir. Geçtiğimiz zamanlarda Dev Tavus Güvesi, Osmaniye ve Bolu da gözlemlendi.

Bahçesinde gördü, şaşkına döndü! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Tesadüfen bulduğu yöntemle istenmeyen tüylerinden tamamen kurtuldu; Bir tutam sürmek bile yetiyor... Tesadüfen bulduğu yöntemle istenmeyen tüylerinden tamamen kurtuldu; Bir tutam sürmek bile yetiyor...
Moda tutkunu 4 burç! Onlar modayı takip ederken birçok kişiyi de çileden çıkarırlar Moda tutkunu 4 burç! Onlar modayı takip ederken birçok kişiyi de çileden çıkarırlar
15 saniye! Resimdeki timsahı bulmak için ‘üstün zekalı’ olmak gerekiyor! Kendini test et! 15 saniye! Resimdeki timsahı bulmak için ‘üstün zekalı’ olmak gerekiyor! Kendini test et!
Vize tartışmaları alevlenince herkesin akın akın gittiği vizesiz 10 ülke... Vize tartışmaları alevlenince herkesin akın akın gittiği vizesiz 10 ülke...
ÇOK OKUNANLAR
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti: Artış için iki formül masada Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti
İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam
Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi! Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi!
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi! Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi!
Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı