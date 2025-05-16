Bu Kan Grubuna Sahip Kişiler Erken Yaşta Alzheimera Yakalanıyor! Risk Almamak İçin Bunları Yapın

Yapılan yeni bilimsel çalışmalar, kan gruplarının sadece bağışıklık sistemiyle ilgili değil, aynı zamanda nörolojik hastalıklar açısından da önemli sinyaller verebileceğini ortaya koydu.

Bu Kan Grubuna Sahip Kişiler Erken Yaşta Alzheimera Yakalanıyor! Risk Almamak İçin Bunları Yapın

ABD'de gerçekleştirilen geniş çaplı bir araştırma, AB kan grubundaki bireylerin Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin diğer kan gruplarına göre ciddi şekilde yüksek olduğunu gösterdi. Vermont Üniversitesi tarafından yürütülen ve sonuçları Neurology dergisinde yayımlanan çalışmada, 65 yaş üzerindeki 1.200’den fazla kişinin sağlık verileri incelendi.

Araştırma, AB kan grubuna sahip olan kişilerin hafıza kaybı ve düşünme yetisinde bozulma gibi bilişsel sorunlara yakalanma ihtimalinin diğer gruplara kıyasla %82 oranında daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, özellikle hafif bilişsel bozukluk (MCI) gibi Alzheimer'ın erken sinyalleri için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Bu Kan Grubuna Sahip Kişiler Erken Yaşta Alzheimera Yakalanıyor! Risk Almamak İçin Bunları Yapın - Resim : 1

PIHTILAŞMA FAKTÖRÜ BAĞLANTILI OLABİLİR

Bilim insanları, bu durumun temelinde AB grubuna sahip kişilerde yüksek seviyelerde bulunan Faktör VIII adlı bir pıhtılaşma proteinini işaret ediyor. Bu faktörün, beyin damarlarındaki kan akışını olumsuz etkileyerek zaman içinde bilişsel gerilemeye yol açabileceği düşünülüyor.

DİĞER KAN GRUPLARININ RİSK DÜZEYİ NASIL?

Her ne kadar en yüksek risk AB grubuna ait olsa da, diğer kan gruplarının da beyin sağlığıyla ilişkili olabileceğine dair bulgular mevcut:

0 Kan Grubu: Kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu yönüyle bilinen bu grup, bazı çalışmalarda Alzheimer riskinin de görece düşük olduğu yönünde sonuçlar verdi.

A ve B Kan Grupları: Orta seviyede risk taşıdığı tahmin edilen bu gruplarla ilgili araştırmalar henüz kesinlik kazanmamış olsa da, bazı veriler bu bireylerde de nörolojik sorunlara eğilim olabileceğini gösteriyor.

Bu Kan Grubuna Sahip Kişiler Erken Yaşta Alzheimera Yakalanıyor! Risk Almamak İçin Bunları Yapın - Resim : 2

AB KAN GRUBUNA SAHİP KİŞİLER İÇİN KORUYUCU ÖNERİLER

AB kan grubuna sahip olmak, Alzheimer’a kesin olarak yakalanacağınız anlamına gelmiyor. Ancak riskin yüksek olması, koruyucu yaşam alışkanlıkları geliştirmenin önemini artırıyor. Uzmanlar, şu adımların alınmasını öneriyor:

Beslenme: Akdeniz tipi beslenme gibi antioksidan bakımından zengin, dengeli diyetleri tercih edin.

Fiziksel Aktivite: Haftada en az 150 dakika yürüyüş ya da egzersiz yapılması tavsiye ediliyor.

Zihinsel Uyarım: Bulmaca çözmek, kitap okumak, yeni beceriler öğrenmek gibi beyin aktivitesini destekleyen uğraşlarla meşgul olun.

Sağlık Kontrolleri: Tansiyon, kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düzenli takip edin.

Stres ve Uyku: Kaliteli uyku alın ve stresle başa çıkmayı öğrenin.

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Kaynak: Haber Merkezi

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