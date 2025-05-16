Eski Defterleri Kapatamayan Burçlar Belli Oldu: Bir Anda İlişkisini Bitirip Eskiye Dönüyorlar

Zaman ilerledikçe, geçmişteki hâlimizle yeniden karşılaşmak kaçınılmaz olur. Hayat, değişimin kaçınılmazlığıyla şekillenir. Ancak aşk söz konusu olduğunda, bazı insanlar bu dönüşümü kolayca kabullenemez. Özellikle bazı burçlar, bir ilişki sona erse bile eski sevgililerinin izini silmekte oldukça zorlanırlar. Astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre, bu burçlar eskiye dönme isteğinden kolay kolay vazgeçemez.

AKREP: KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜ YOK

Tutkularıyla bilinen Akrep burcu, hayatında yer verdiği birini kolay kolay unutamaz. Daha da önemlisi, bir zamanlar kendisine ait olduğunu düşündüğü birinin artık kontrolü dışına çıkması, onun için kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle Akrepler, eski partnerlerinin hayatına tekrar dahil olmanın yollarını arar; bazen küçük bahanelerle, bazen de doğrudan girişimlerle geri dönmeye çalışırlar.

İKİZLER: GİDİP GİDİP GELEN ZİHİNLER

İkizler burcu, kararsızlıklarıyla tanınır. Bugün ilişkiyi bitirme kararı alabilirler, ancak yarın hiçbir şey olmamış gibi geri dönebilirler. Bu gelgitli tavırlar, onları eski ilişkilerden tam anlamıyla kopamayan bir burç yapar. Zamanla iletişim azalsa da, arada bir ortaya çıkarak kafaları karıştırmaları mümkündür. Eski sevgilileri için, İkizler asla tamamen kapanmış bir sayfa olmaz.

BOĞA: KOLAY VAZGEÇEMEYEN RUH

Boğa burcu, duygusal bağlarını uzun vadeli ve derin yaşar. Ayrılık onlar için sadece fiziksel bir mesafe değildir; kalben kopmak oldukça zorlayıcıdır. Bir ilişki sona erdiğinde dahi, içlerinde bir şeyler hep yarım kalmış hisseder. Bu yüzden zaman zaman geri dönüp ne olup bittiğine bakmak isterler, ya da sadece bir ses duymak... Boğalar için geçmişteki sevgi hâlâ varlığını sürdürebilir.