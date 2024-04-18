Bu gece uykuya mışıl mışıl dalacaksınız: Yalnızca 1 dilim yemek yeterli

Hemen hemen herkes hayatının bir döneminde uyku problemleriyle karşı karşıya kalabilmektedir. Uyku problemi, kişinin tüm yama kalitesinin büyük ölçüde düşmesine neden olurken aynı zamanda kişinin gün içerisinde konsantrasyonunun dağılmasına ve yorgun hissetmesine neden olabilmektedir.

Uyku probleminin başladığı ilk dönemden itibaren süreci önemsemek ve uyku kalitesini arttıracak birkaç yöntem denemek önemlidir.

Kronikleşen uyku problemleri için ise direkt olarak uzman bir hekimden yardım almak ve gerekli tetkikleri yaptırmak elzemdir.

Ancak yorgunluk yahut stres dolayısıyla meydana gelen uyku problemini sağlıklı şekilde yok edebilmek için bu meyveden 1 dilim yemeniz yeterli. İşte kişiyi uyku sürecine hazırlayan o meyve ve insan sağlığına olan etkileri...

UYUMADAN EVVEL 1 DİLİM YEMENİZ YETERLİ

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam içerisinde olabilmek için tükettiğimiz gıdaların besin değerlerini bilmek ve hangi alanlarda etkili olduklarını saptamak son derece önemlidir.

Bu durum hem vücudunuzu tanıma noktasında güzel bir adım atmanıza yardımcı olurken hem de sağlıklı yaşam sistemini çözmeye katkı sağlamaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda uyumadan evvel tüketilen 1 dilim ananasın uyku kalitesini arttırdığı ortaya çıkarken, uyku sürecine çok daha kısa sürede geçiş yapmaya yardımcı olduğu da söylenmektedir.

Araştırma üzerine yorumda bulunan uyku koçu Max Kristen konuyu şu şekilde açıklamaktadır. “Yatmadan önce ananas yemenin veya taze ananas suyu içmenin beyindeki melatonin hormonunu %266'ya kadar artırdığını belirtti.

Ananasta bulunan ve bir tür amino asit olan triptofan, doğal olarak melatonin düzenini ve beyindeki serotonin düzeyini artırarak sakinleştirici etki gösterir”

ANANASIN FAYDALARI NELERDİR?

Vücutta bulunan enfeksiyonun azalmasına katkı sağlar

Ağrıları dindirmeye yardımcı olur

Saçları besler ve kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar

Cilt hasarlarını engeller

Kalp sağlığını koruma altına alır

Sindirim sisteminin sağlıklı ve aktif şekilde çalışmasına yardımcı olur

Düşük kalorili olması, kilo verme sürecini hızlandırır

Antioksidan açısından son derece güçlü bir kaynak olan ananas, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

1 DİLİM ANANAS KAÇ KALORİ?

Ananasın 1 ince dilimi (50 gr) 25 kalori, 1 adedi (905 gr) 453 kaloridir. Ananasın 100 gramı 13.12 gram karbonhidrat, 0.54 gram protein, 0.12 gram yağ, 1.4 gram lif içermektedir.